Dyson, è questa l'aspirapolvere da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Una scopa elettrica pratica e maneggevole, capace di assicurare ottimi risultati di pulizia su qualunque superficie. Stiamo parlando della Dyson V11 Advanced, aspirapolvere senza fili capace di generare un potentissimo flusso d’aria nonostante un peso e dimensioni contenute.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Merito del motore digitale V11, che con i suoi 125.000 giri al minuto genera un flusso ciclonico ideale per pulire a fondo tutte le superfici di casa (non solo il pavimento, dunque). Al resto ci pensa la ricca dotazione di accessori, grazie ai quali potrairaggiungere agevolmente anche gli angoli più reconditi della tua abitazione.

Oggi, poi, la scopa elettrica del celebre marchio britannico è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Lo sconto esagerato garantito dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo e ti fa risparmiare centinaia di euro.

Dyson V11 Advanced

Prezzo stracciato per la scopa elettrica Dyson: va comprata subito

La promozione di oggi su Amazon sulla scopa elettrica del marchio britannico è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La Dyson V11 Advanced è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 33%: comprandola adesso la paghi 399,00 euro anziché 599,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore. Il calcolo è semplice: oggi la paghi 200 euro in meno rispetto al listino.

Dyson V11 Advanced

Dyson V11 Advanced scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Dyson V11 Advanced è progettata per offrire una pulizia profonda e versatile su tutte le superfici. Il suo design ergonomico e leggero, unito alla maneggevolezza, la rende ideale per raggiungere ogni angolo della casa, trasformandosi facilmente in un aspirabriciole portatile per pulizie rapide e mirate.

Il cuore tecnologico della V11 Advanced è il motore digitale Dyson V11, che arriva fino a 125.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione elevata e costante. La batteria a sette celle nichel-cobalto-alluminio garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco, permettendo di pulire ampie superfici senza interruzioni. Oltre alla modalità ECO, la V11 Advanced dispone di altre due modalità di pulizia: Auto che adatta la potenza di aspirazione al tipo di superficie, e Boost per lo sporco più ostinato, offrendo una versatilità impareggiabile.

Una delle caratteristiche distintive è lo schermo LCD integrato, che fornisce informazioni in tempo reale sull’autonomia residua, la modalità di potenza selezionata e le notifiche di manutenzione, come la pulizia del filtro. Il sistema di filtraggio avanzato cattura il 99,99% delle particelle di polvere fine e degli allergeni, espellendo aria più pulita.

In dotazione con la Dyson V11 Advanced si trovano diverse spazzole e accessori, tra cui la spazzola High Torque con tecnologia Dynamic Load Sensor (DLS) che rileva il tipo di pavimento e adatta automaticamente la potenza. Questa combinazione di potenza, intelligenza e versatilità rende la Dyson V11 Advanced uno strumento di pulizia domestica eccezionale, capace di affrontare ogni sfida con efficienza e praticità.

Dyson V11 Advanced