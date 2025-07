Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

La crescente esposizione dei minori al mondo digitale ha sollevato numerosi interrogativi sulla loro sicurezza online. Dai social media alle app di messaggistica, i giovanissimi sono sempre più presenti in spazi virtuali che, pur offrendo opportunità di comunicazione e apprendimento, li espongono anche a rischi. In questo contesto, Apple sta pensando di introdurre una nuova funzione in iOS 26 che sembra voler rispondere proprio a queste preoccupazioni: un sistema in grado di bloccare automaticamente le chiamate FaceTime se rileva che una persona si sta spogliando. Una misura pensata principalmente per proteggere i minori, ma che — come spesso accade quando si parla di tecnologie preventive — potrebbe essere estesa anche agli adulti, sollevando nuove domande su privacy, controllo e libertà individuale.

Con iOS 26 Apple vuole tutelare gli utenti, non solo minorenni

Già anticipato alcune settimane fa da Apple in occasione della presentazione del nuovo sistema iOS 26, il blocco anti-nudità era stato presentato come una funzionalità pensata per tutelare gli account dei bambini.

Secondo le prime informazioni fornite su questa novità, FaceTime, applicazione che permette di effettuare videochiamare con altri utenti Apple o Android, dovrebbe bloccarsi se il sistema rileva immagini di nudo, ovvero se una persona in videochiamata inizia a spogliarsi. La nudità dovrebbe essere sfocata anche negli albumi condivisi in Foto.

In questi giorni si è tornati a parlare della nuova funzionalità perché alcuni utenti online hanno notato la sua presenza nella versione beta di iOS 26. La funzionalità, in questa versione beta, sarebbe però estesa a tutti gli utenti: non solo bambini, ma anche adulti.

Come funziona il blocco anti-nudità di FaceTime?

Il funzionamento della nuova feature prevista su iOS 26 dovrebbe essere abbastanza semplice. Se FaceTime rileva immagini che hanno a che fare con la nudità, la videochiamata si blocca in automatico. A quel punto viene mostrata una schermata che dà all’utente la possibilità di scegliere se terminare definitivamente la videochiamata oppure se riprendere immediatamente audio e video, di fatto oltrepassando il blocco.

In che modo il sistema rileva la nudità? Il meccanismo che lo rende possibile si chiama Communication Safety ed è alla base di questa e altre feature pensate per salvaguardare i minorenni che usano i device. Il sistema sfrutta l’apprendimento automatico sul dispositivo per analizzare foto e video (direttamente sul device) e determinare se contengono nudità. I file multimediali restano sul dispositivo e non sono accessibili da Apple.

Come riporta la stampa di settore, non è chiaro al momento se la funzionalità anti-nudità sia stata volutamente estesa a tutti gli account, anche a quelli di utenti adulti. Potrebbe trattarsi di un errore della versione beta: in questo caso, sarebbe confermato il fatto che la novità è pensata esclusivamente per tutelare i minori.