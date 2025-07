Amazon, nuove promo anticipate del Prime Day e sconti fino al 90%

Offerte in anticipo per il Prime Day che ti fanno risparmiare centinaia di euro su diversi elettrodomestici per la casa. Scopri le promo e approfittane subito.

Il Prime Day è arrivato in anticipo su Amazon. Non stiamo esagerando: sebbene manchi ancora qualche giorno all’inizio ufficiale fissato per l’8 luglio, sul sito di e-commerce trovi già le prime offerte anticipate. E non sono promo banali. In offerta trovi elettrodomestici di ultima generazione in promo con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio la scopa elettrica Tineco Fllor One S7 Stretch, oppure la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Le promo anticipate riguardano anche alcuni servizi Amazon che puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo: quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto nella lista qui in basso alcune delle migliori promo che trovi oggi 4 luglio su Amazon. Sono suddivise per categorie di prodotto e ti basta cliccare sui singoli link per accedere alla pagina prodotto. Non farti scappare questa opportunità e approfitta subito delle offerte.

Amazon, le migliori offerte del 4 luglio

Smartphone

Google Pixel 9. Doppia promo per un’occasione che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile il Google Pixel 9 con uno sconto del 28% e risparmi 250 euro . L’offerta non finisce qui: aggiungendo solamente 4,99 euro acquisti anche il Chromebook Acer , pc dal valore commerciale di circa 200 euro. Lo smartphone lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Non bisogna aggiungere molto altro: acquisti un telefono top di gamma a un super prezzo e ricevi anche un PC portatile.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Torna in offerta il Google Pixel Watch 2 . Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View è disponibile a metà prezzo e risparmi ben 200 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il Google Pixel Watch 2 è un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e non ne potrai fare più a meno: monitoraggio avanzato della salute e del sonno, tante modalità di allenamento, effettua anche l’ECG e ti avvisa se nota qualche valore anomalo. Uno dei migliori che puoi trovare oggi in promo.

Cuffie Bluetooth

AirPods Pro 2. Minimo storico e offerta shock . Tra i prodotti tech più venduti su Amazon in questi ultimi giorni ci sono le AirPods Pro 2 di Apple . Le cuffie top di gamma sono disponibili con uno sconto del 29% e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato e sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche quelli Android.

Smart TV

Smart TV Panasonic 50 pollici. Prezzo in calo e pagamento a rate a tasso zero. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Panasonic da 50 pollici con schermo con risoluzione 4K. Perfetto per la tua abitazione, solo oggi lo trovi con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. A bordo trovi il Fire TV, lo stesso sistema operativo presente sui Fire TV Stick, che supporta qualsiasi piattaforma di video streaming.

Elettrodomestici

Tineco Floor ONE S7 Stretch. Offerta anticipata per il Prime Day che non puoi farti sfuggire. L’ aspirapolvere top di gamma di Tineco è in promo con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Si tratta di un aspirapolvere senza fili in grado anche di lavare il pavimento con risultati professionali. Design reclinabile fino a 180 gradi, autonomia di 50 minuti ed è anche auto pulente. La soluzione ideale per la pulizia della tua abitazione.

Tapis roulant

Tapis roulant Mobvoi. Offerta lampo da cogliere al volo. Se vuoi continuare ad allenarti, ma fuori fa troppo caldo, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il tapis roulant Mobvoi in promo con un coupon sconto di 150 euro che fa crollare il prezzo. Silenzioso, puoi anche collegare lo smartwatch per avere dati sempre aggiornati. Funzionale, utile e a un prezzo unico.

Dall’8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

