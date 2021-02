Cashback: monta la polemica, ma i furbetti aumentano

Il polverone che è stato sollevato nelle ultime due settimane sui cosiddetti “furbetti del Cashback" ha avuto un effetto collaterale: far aumentare i furbetti. Le decine di articoli e servizi TG sui tanti metodi usati da alcuni utenti per fare più micro transazioni hanno infatti non hanno fatto altro che diffondere informazioni su come scalare la classifica.

Lo si capisce immediatamente confrontando le medie giornaliere di transazioni necessarie a entrare nel club dei 100.000 che (al momento virtualmente) riceveranno i 1.500 euro di Super Cashback a luglio. Se il primo febbraio si entrava tra i potenziali vincitori con una media di 1,38 transazioni al giorno, a metà febbraio eravamo già saliti sopra 1,70 e adesso ne servono 1,90. Ancor più interessante è il dato su quelli che non sono tra i primi 100.000 ma ci sono vicini: oggi si vince il Super Cashback con 105 transazioni ma ci sono circa 114.000 persone con oltre 100 transazioni. In altre parole, ci sono altri 14 mila furbetti che spingono.

Perché i furbetti aumentano

I motivi di questa crescita degli iscritti al Cashback che fanno più micro transazioni sono due: il primo è che più persone hanno scoperto i metodi per farli (grazie a giornali, Internet e TV), il secondo è che è ormai chiaro che non ci sarà alcun provvedimento nei confronti di chi fa il furbetto.

Anche perché, lo ricordiamo, i furbetti sono assolutamente in regola: nessuna norma vieta le micro transazioni, né il frazionamento degli acquisti e qualora il nuovo Governo dovesse intervenire per vietarli è molto difficile che le nuove regole valgano già da questo semestre e siano retroattive.

Quante transazioni serviranno a fine giugno

Con questi ritmi di crescita delle transazioni medie è difficile fare previsioni attendibili su quante transazioni avranno fatto, al 30 giugno, i primi 100.000 in classifica.

Se la media giornaliera resta a 1,9 ne serviranno 342, ma se continua a crescere di mezza transazione al mese a fine giugno arriveremo a 3,5 transazioni al giorno circa. Che si trasformano in oltre 600 acquisti con pagamento elettronico necessari per vincere il Super Cashback da 1.500 euro.