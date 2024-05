Blink Mini 2: la nuova videocamera compatta è disponibile su Amazon

Fonte foto: Blink

Blink Mini 2, la nuova generazione della videocamera IP compatta per interno ed esterno, è stata svelata lo scorso mese di marzo da Blink, azienda del gruppo Amazon specializzata in videocamere e citofoni. Il nuovo modello propone diverse novità, tanto che l’azienda ha confermato che "Mini 2 è stata riprogettata da zero" mantenendo le caratteristiche principali del modello precedente, come il design ultra-compatto e i tanti strumenti software, a partire dall’integrazione con l’ecosistema Smart Home di Amazon.

Da questa settimana, la videocamera è disponibile anche in Italia. Gli utenti italiani possono già effettuare l’acquisto della nuova Blink Mini 2 tramite lo store di Amazon, con possibilità di scegliere anche il bundle con l’alimentatore resistente alle intemperie per l’installazione all’esterno.

Blink Mini 2: caratteristiche tecniche

La nuova Blink Mini 2 introduce diverse novità rispetto alla precedente generazione, garantendo un campo visivo più ampio. C’è anche un faretto LED per la visione notturna a colori oltre alla possibilità di sfruttare le riprese video a 1080p. La videocamera integra un nuovo chip personalizzato, con notifiche intelligenti e la possibilità di sfruttare il rilevamento delle persone.

Non cambiano, invece, le dimensioni: anche Blink Mini 2 ha un design compatto, aggiungendo la possibilità di utilizzo all’esterno grazie all’abbinamento all’apposito alimentatore resistente alle intemperie.

Non mancano gli strumenti software per la gestione: c’è la possibilità di personalizzare la privacy e le zone di attività e, con le Skills Alexa Blink Smarthome, è possibile collegare Blink Mini 2 a un dispositivo Echo, sfruttando così funzionalità aggiuntive come la possibilità di controllare la Live View on-demand e attivare o disattivare la telecamera direttamente dal proprio Amazon Echo. Da notare che la videocamera è abbinabile anche al citofono Blink Video Doorbell (venduto separatamente) e può essere utilizzata come campanello.

Blink Mini 2: prezzi

La nuova Blink Mini 2 è acquistabile da questa settimana su Amazon. Il prezzo di lancio è di 39,99 euro, con possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. Il bundle che comprende anche l’alimentatore resistente alle intemperie è disponibile, invece, al costo di 49,98 euro. La videocamera è venduta direttamente da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon selezionati.

L’acquisto della videocamera consente anche l’accesso a un periodo di prova di 30 giorni del Piano d’abbonamento Blink per salvare i filmati sul cloud e sfruttare fino a 90 minuti di Streaming Live View (invece di 5 minuti con il piano gratuito). Gli abbonamenti disponibili sono due: Blink Basic, dal costo di 3 euro al mese per dispositivo (oppure 30 euro all’anno), e Blink Plus, dal costo di 10 euro al mese o 100 euro all’anno e senza limiti di dispositivi.

