Le novità di maggio 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix

Quali sono le nuove uscite su Netflix a maggio 2024? La lista è lunga e inizia con Bridgerton: la prima parte della tanto attesa terza stagione arriva in streaming a metà mese. Saranno disponibili nei prossimi giorni anche la quarta stagione di Mare Fuori, la nuova serie thriller Bodkin e la miniserie Un uomo vero, tratta dal romanzo di Tom Wolfe e con nel cast Diane Lane, Lucy Liu, William Jackson Harper e Sarah Jones. A maggio esce inoltre il biopic di Gianna Nannini, Sei nell’anima, e il nuovo film sci-fi d’azione Atlas, con Jennifer Lopez come protagonista. Ecco le altre novità in uscita a breve.

I film di maggio 2024 su Netlix

Tra i nuovi film di maggio 2024 su Netflix c’è Monster, un thriller in cui una ragazzina viene rapita e decide di salvare sé stessa e il suo amico fuggendo dal suo aguzzino. Di tutt’altro genere è Thelma l’unicorno, buffa commedia animata in cui una pony che sogna di diventare una star raggiunge il successo quando si trasforma in uno splendido unicorno, scoprendo però che la vita sotto i riflettori non è poi così facile.

1° maggio : Il bambino che collezionava parole

: Il bambino che collezionava parole 2 maggio : I segreti dei Neanderthal, Sei nell’anima,

: I segreti dei Neanderthal, Sei nell’anima, 3 maggio : Unfrosted: storia di uno snack americano

: Unfrosted: storia di uno snack americano 8 maggio : The Final: attacco a Wembley

: The Final: attacco a Wembley 9 maggio : Il guardiano delle farfalle, La madre della sposa

: Il guardiano delle farfalle, La madre della sposa 10 maggio : La vita dei leopardi

: La vita dei leopardi 16 maggio : Monster

: Monster 17 maggio : Thelma l’unicorno, Power: la polizia negli Stati Uniti

: Thelma l’unicorno, Power: la polizia negli Stati Uniti 19 maggio : Golden Kamui

: Golden Kamui 23 maggio : L’impero delle illusioni: il caso Generación Zoe, In buone mani 2

: L’impero delle illusioni: il caso Generación Zoe, In buone mani 2 24 maggio : Atlas, My Oni Girl

: Atlas, My Oni Girl 29 maggio : I colori del male: Rosso

: I colori del male: Rosso 31 maggio: Una parte di te

Le serie tv di maggio 2024 su Netflix

Per quanto riguarda le serie tv, c’è una certa attesa per Eric: questo thriller in sei parti, scritto da Abi Morgan insieme a Gaby Hoffmann e a McKinley Belcher III e con Benedict Cumberbatch protagonista, racconta la storia di un padre alla ricerca disperata del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre andava a scuola. In arrivo fra poche settimane anche Jurassic World: Teoria del Caos: in questa serie per bambini i protagonisti devono risolvere un mistero e sventare un complotto globale che mette in pericolo i dinosauri.