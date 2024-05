Digitale terrestre: nuovi canali gratis per gli amanti dello sport

Buone notizie per gli amanti dello sport, specialmente per quelli che vanno oltre il calcio e seguono anche i cosiddetti sport minori che, ormai, tanto minori non sono affatto. Come il tennis, che gli italiani ora amano di nuovo grazie alle imprese di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e altri sportivi di livello mondiale.

La notizia è che sono disponibili due nuovi canali TV gratuiti, ma solo sul Digitale Terrestre: sono i nuovi canali HbbTV lanciati da SuperTennis TV in occasione del Sardegna Open, torneo che coincide con il Challenger 175 di Aix-en-Provence. Come se non bastasse, in questi giorni si gioca anche il Sevilla Premier Padel P2. Quale occasione migliore, quindi, per sfruttare la tecnologia per moltiplicare l’offerta per gli spettatori?

SuperTennis HbbTV

SuperTennis TV è il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis (FIT), attivo dal 2008, e trasmette in HD sia su Digitale Terrestre (canale 64) che su Sky (canale 224). In più, trasmette anche in streaming sul suo sito Web, ma solo per gli utenti registrati.

Ma due nuovi canali appena lanciati sono riservati agli utenti che guardano SuperTennis sul Digitale Terrestre, perché sfruttano la tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), cioè quella tecnologia che permette di visualizzare su una Smart TV connessa ad Internet uno o più canali aggiuntivi trasmessi in streaming da un’emittente che trasmette in digitale.

Nel caso specifico il primo dei due nuovi canali HbbTV trasmetterà le partite del Sardegna Open e quelle del Challenger 175 di Aix-en-Provence, mentre il secondo canale trasmetterà le partite del torneo spagnolo di padel.

Non è la prima volta che SuperTennis utilizza la tecnologia HbbTV per aumentare l’offerta di partite trasmesse: lo aveva già fatto l’anno scorso con l’US Open, a dicembre e ad agosto, ma anche a maggio con il Trofeo Bonfiglio.

Come vedere i nuovi canali gratis

Il sistema di trasmissione HbbTV è usato da SuperTennis TV per trasmettere contenuti aggiuntivi, non per aggiungere canali che restano nel tempo. Ciò vuol dire che i due canali vengono attivati, e sono disponibili, sono quando sono in corso le partite.

Poco prima dell’inizio di una partita che verrà trasmessa in HbbTV, infatti, lo spettatore del canale 64 del Digitale Terrestre vede l’avviso a schermo e può premere il pulsante Ok del telecomando per attivare passare al canale aggiuntivo. Potrà poi tornare al normale canale 64 premendo il tasto indietro.

Affinché tutto funzioni, però, è necessario che la TV sia correttamente connessa ad Internet e che riceva un buon segnale dal router, e che la connessione fornita dall’Internet Provider sia veloce e stabile. Altrimenti non sarà possibile attivare i canali HbbTV, oppure il canale si vedrà a bassa qualità o, peggio ancora, a scatti.