Gli smartphone a marchio Redmi sono conosciuti dagli appassionati di tecnologia per avere un costo decisamente accessibile, pur senza scendere a troppi compromessi sul comparto hardware.

Se poi si sceglie un modello meno recente, il rapporto qualità/prezzo è ancora migliore ed è possibile portare a casa ottimi device spendendo davvero poco.

È il caso del Redmi Note 12 Pro 5G, un dispositivo intermedio appartenente alla passata generazione ma che ha ancora molto da dire, soprattutto rispetto ai molti dei device nella stessa fascia di prezzo che, per la stessa cifra, devono accontentarsi di un comparto hardware molto più modesto.

Con le offerte Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a meno di 230 euro e uno sconto del genere, è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Redmi Note 12 Pro 5G – Mediatek Dimensity 1080 – Versione 8/256 GB

Redmi Note 12 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del display c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Mediatek Dimensity 1080 a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS 1. Infine, è presente la certificazione IP53, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Il Redmi Note 13 Pro 5G è un buon mid-range che, seppur non più così recente tra i dispositivi portati sul mercato da Redmi, ha comunque un comparto tecnico versatile, perfetto per l’utilizzo quotidiano.

Molto interessante l’autonomia che, grazie a una buona batteria e a processore dai consumi ridotti, riesce a superare tranquillamente i due giorni di utilizzo (senza esagerare con le app, si intende). Buona anche la ricarica veloce, che con soli 15 minuti di ricarica permette agli utenti di ricarica circa metà della batteria.

Il prezzo di listino tramite venditori di terze parti è di 264 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon si scende a 229,90 euro (-13%, -34,10 euro) uno sconto da non sottovalutare, che potrebbe convincere diversi utenti a passare a un device a marchio Redmi.

