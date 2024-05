Samsung, questo è lo smartphone top da comprare subito: prezzo crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Maggio non poteva cominciare in modo migliore. Per inaugurare questo nuovo mese, Amazon ha deciso di fare le cose in grande di scontare al minimo storico uno dei suoi smartphone più venduti in questo ultimo periodo. Stiamo parlando del Galaxy A34, telefono che si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, sempre più presidiata dai brand e sempre più ricca di dispositivi. Grazie all’offerta di oggi, però, lo smartphone Samsung diventa un vero bestseller e per capirlo basta veramente poco. Lo sconto è di ben il 43% e lo paghi quasi la metà. Un’offerta shock per un dispositivo che a tutti gli effetti è uscito sul mercato da poco tempo.

La scheda tecnica è quella tipica di un telefono che deve assicurare prestazioni eccellenti, con l’affidabilità di essere prodotto da un brand come Samsung. A renderlo speciale (in relazione al prezzo") è uno schermo grande e super fluido, un ottimo processore con modem 5G, una fotocamera con stabilizzatore ottico dell’immagine che assicura immagini perfette anche quando c’è poca luce e infine una batteria a lunghissima durata. Insomma, uno smartphone che non solo promette grandi prestazioni, ma che costa anche poco.

Galaxy A34 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi sfuggire. Da oggi trovi il Galaxy A34 di Samsung in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 229 euro, con un risparmio netto di ben 170 euro. Lo paghi quasi la metà e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Se pensi che sia tutto, ti sbagli. Grazie ai benefici riservati agli utenti Prime, la consegna avviene in tempi rapidissimi e per effettuare il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Galaxy A34: le caratteristiche tecniche

Tra i telefoni lanciati da Samsung negli ultimi mesi, il Galaxy A34 è uno di quelli che ha catturato maggiormente l’attenzione e anche uno di quelli che ha fatto registrare il numero maggiore di vendite. E i motivi sono chiari e non riguardano solamente il prezzo (anche se influisce molto).

La scheda tecnica è quella tipica di uno smartphone medio di gamma, ma che strizza l’occhio ai telefoni della fascia superiore. A partire già dallo schermo: lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da ben 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Anche la visibilità è eccellente, avendo lo schermo una luminosità che tocca fino a un massimo di 1.000 nit, un vero record per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Sotto la scocca trovi l’affidabile processore MediaTek Dimensity 1080 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una scheda microSD fino a 1 terabyte.

Altrettanto affidabile è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine che migliora sia gli scatti sia i video, anche quando c’è poca luce. A supporto un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie hai a disposizione un obiettivo da 13 megapixel.

Per concludere, la batteria da 5.000mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi e con un utilizzo normale copri anche due giorni. Insomma, uno smartphone affidabile e oggi disponibile anche a un super prezzo.

