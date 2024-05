Come evitare di farsi clonare la carta di credito: 5 consigli per proteggerla

Ecco come evitare di farsi clonare la carta di credito andando ad adottare una serie di accorgimenti per proteggere i propri dati

Fonte foto: Stock Rocket / Shutterstock

Utilizzare la carta di credito, o qualsiasi altra carta di pagamento, è sicuramente una scelta comoda per velocizzare i pagamenti in negozio, eliminando il “problema” del contante, ed è essenziale per effettuare acquisti online. Ci sono, però, dei rischi da non sottovalutare. Il più grande è il rischio di farsi clonare la carta di credito. Per difendersi contro questo rischio è necessario adottare una serie di accorgimenti. Ecco alcuni consigli per proteggere la carta:

Attenzione durante il prelievo

Utilizzando la carta per prelevare contanti all’ATM è importante controllare sempre con la massima attenzione che lo sportello automatico non sia stato manomesso e che non siano stati collocati dispositivi aggiuntivi (detti skimmer) sulla bocchetta dove viene inserita la carta. Bisogna, inoltre, verificare che non ci siano micro-telecamere, che potrebbero essere state installate per cercare di scoprire il PIN della carta.

Utilizzare i wallet digitali

Un modo per massimizzare la sicurezza della propria carta di credito è rappresentato dall’utilizzo dei wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay etc.) per effettuare i pagamenti. I dati della carta sono protetti all’interno del proprio smartphone ed è possibile effettuare il pagamento solo dopo l’autenticazione, ad esempio utilizzando la scansione dell’impronta digitali o del volto.

Controllare l’estratto conto e attivare gli alert

Quando la carta di credito viene clonata è necessario bloccarla immediatamente, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dalla banca. Per questo motivo, è utile controllare spesso l’estratto conto o il saldo della carta utilizzata: al primo addebito anomalo bisognerà procedere con il blocco, andando subito a verificare la natura di questo pagamento. Una volta che la carta è stata bloccata, chi è riuscito a clonarla non potrà più utilizzarla.

Prima di iniziare a utilizzare la carta di credito, inoltre, è utile attivare tutti i sistemi di alert previsti dalla propria banca. In questo modo, ogni transazione effettuata sarà accompagnata da più messaggi (SMS, mail e notifiche dall’app della banca) permettendo all’utente di identificare con maggiore velocità eventuali transazioni sospette e procedere con il blocco cautelativo della carta.

Attenzione agli acquisti online

Il consiglio per evitare che la carta di credito venga clonata è di effettuare acquisti solo su siti web affidabili. Ci sono alcuni trucchi per capire se un sito web è pericoloso o meno che possono essere adottati per fare acquisti in sicurezza. Da notare, inoltre, la possibilità di utilizzare servizi di pagamento, come PayPal, che possono fare da “intermediario” permettendo di completare l’acquisto senza comunicare al venditore i dati della carta (che dovrà essere registrata nell’account PayPal o di un altro servizio analogo). Quando possibile, inoltre, è meglio utilizzare una carta prepagata (con un saldo da ricaricare di volta in volta) per gli acquisti.

Difendersi dal phishing

Le truffe di phishing sono sempre dietro l’angolo e sono spesso utilizzate dai truffatori per sottrarre i dati delle carte di credito degli utenti. Il meccanismo cambia di volta in volta ma il sistema è, sostanzialmente, sempre lo stesso. Con un escamotage, l’utente viene convinto a comunicare (di persona, via telefono o via Internet) i dati della carta oltre ad altri dati sensibili. Per proteggere i propri strumenti di pagamento è fondamentale riconoscere ed evitare le truffe di phishing.