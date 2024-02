Galaxy Z Flip5, con il cashback Samsung oggi il prezzo crolla: mini storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Torna su Amazon la promo cashback Samsung sul Galaxy Z Flip5 che tanto successo ha avuto lo scorso mese. E per fare le cose in grande, il produttore sud-coreano ha anche aumentato il valore del rimborso: acquistando oggi il Galaxy Z Flip5 (anche su Amazon), ottieni un cashback sottoforma di bonifico bancario di ben 400 euro. Un’occasione strepitosa da non lasciarsi scappare per nessun motivo: se compri lo smartphone pieghevole di Samsung sul sito di e-commerce approfitti di un doppio sconto: oltre a quello presente in pagina, anche il rimborso di 400 euro. Sommando i due sconti paghi il telefono la metà con un risparmio totale di poco inferiore ai 700 euro. inoltre, puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Insomma, una promo completa sotto ogni punto di vista e che nel prossimo paragrafo ti spigheremo punto per punto come funziona.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 5 c’è poco da dire. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone pieghevoli lanciati negli ultimi mesi. Si tratta di un telefono con il design a conchiglia che richiama i telefoni dei primi anni duemila e dotato di un doppio schermo: oltre a quello pieghevole interno, c’è anche un display esterno da ben 3,4 pollici dove accedere velocemente alle funzionalità principali delle app più utilizzate. Ottimo anche il comparto fotografico e il processore Snapdragon. Un vero telefono top di gamma, che oggi paghi quanto un medio grazie alla promo cashback Samsung.

N.B. Il banner dell’offerta non comprende il cashback di 400 euro. Per il prezzo finale è necessario sottrarre questa cifra.

Galaxy Z Flip5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Come funziona l’offerta cashback Samsung per il Galaxy Z Flip5

Una promo super conveniente, ma che deve essere spiegata bene. Il Galaxy Z Flip5 è il protagonista delle nuova offerta cashback di Samsung. Cosa vuol dire? Acquistando lo smartphone pieghevole e registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano si ottiene un rimborso di ben 400 euro. La promo vale per qualsiasi versione del telefono (sia quella da 256 gigabyte, sia quella da 512 gigabyte) e bisogna comprarlo su uno dei negozi affiliati. Tra questi c’è anche Amazon. Se acquisti il Galaxy Z Flip 5 sul sito di e-commerce ottieni addirittura un doppio sconto. Infatti, la versione da 512 gigabyte è già in offerta con uno sconto del 20% e costa 1099 euro. Aggiungendo il cashback Samsung di 400 euro, lo paghi solamente 699 euro. Praticamente lo sconto totale è del 50%. La somma la puoi anche dilazionare in 12 rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5

In offerta c’è anche la versione da 256GB con uno sconto del 16% che fa scendere il prezzo a 1049 euro. Con il cashback Samsung lo paghi solamente 649 euro. Anche in questo caso puoi dilazionare la spesa su Amazon in 12 rate a tasso zero.

Galaxy Z Flip5 – 256GB

Galaxy Z Flip5 – 256GB

Galaxy Z Flip5: la scheda tecnica

Lo schermo pieghevole non è l’unica caratteristica unica del Galaxy Z Flip5. A tutti gli effetti abbiamo a che fare con uno smartphone top di gamma con prestazioni elevatissime. Il merito è della presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. In questo modo non dovrai preoccuparti del numero di app installate o delle foto/video salvati sullo smartphone: hai tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Lo schermo e il design catturano l’attenzione. Partiamo dal secondo: il Galaxy Z Flip5 è uno smartphone pieghevole a conchiglia, con uno stile che ricorda i telefoni dei primi anni 2000. Una volta chiuso occupa poco spazio, mentre quando lo apri mostra il suo schermo Super AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD, ottimi colori e un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. La vera chicca, però, è la presenza di un secondo schermo sulla scocca esterna da 3,4 pollici. Con questo secondo display puoi gestire velocemente le app più utilizzate nella vita di tutti i giorni, come i social network oppure Spotify. Utile anche per scattare velocemente le foto.

La qualità delle foto e dei video è elevata. Il merito è della doppia fotocamera esterna con entrambi i sensori da 12 megapixel (principale e ultra-grandangolare) e dalla fotocamera interna per i selfie da 10 megapixel. Non mancano le varie tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale di Samsung che migliorano la qualità delle foto.

Chiudiamo con una batteria che dura tutto il giorno e non ti crea problemi. Per quanto riguarda la resistenza, Samsung ha fatto un ulteriore salto in avanti e la scocca dello smartphone è super resistente alle cadute.

Galaxy Z Flip5

solamente 649 euro. Anche in questo caso puoi dilazionare la spesa su Amazon in 12 rate a tasso zero.

Galaxy Z Flip5 – 256GB