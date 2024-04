Amazon regala 50 euro: come riceverli

Ancora per pochi giorni è possibile partecipare all’ultimo concorso lanciato da Amazon, quello in occasione della Gaming Week. La Gaming Week è la settimana di sconti, che termina il 5 maggio, su migliaia di prodotti destinati al gaming: dalle memorie e dai processori alle cuffie e alle Smart TV e ai monitor.

L’occasione è buona, per Amazon, per elargire 20 buoni regalo da 50 euro ciascuno ad altrettanti utenti italiani. Lo farà con il più classico dei concorsi a premi, nonché nel modo più semplice: sorteggiando 20 fortunati tra tutti coloro che parteciperanno al concorso.

Come partecipare al concorso Amazon

Amazon ha creato un’apposita pagina per iscriversi al concorso e provare a vincere il buono regalo da 50 euro. E’ molto importante stare attenti, perché in occasioni del genere molto spesso i truffatori si fiondano subito a creare pagine fake per ingannare gli utenti.

La pagina sicura, vera e legittima è solo quella che potete raggiungere cliccando su questo tasto:

Una volta arrivati sulla pagina del concorso, per partecipare bisogna soddisfare due requisiti: il primo è quello di essere utenti Amazon e fare l’accesso con le proprie credenziali (anche perché, altrimenti, non si potrebbe ricevere il buono), il secondo è quello di accettare i termini della promozione cliccando su "Accetta e Procedi".

Partecipare, quindi, è facilissimo e proprio per questo vi consigliamo di stare attenti ad usare solo la pagina ufficiale: la promozione è un vero e proprio regalo, sembra quasi finta.

Ma non lo è affatto, è tutto vero: entro 14 giorni dalla chiusura del concorso verranno sorteggiati 20 vincitori (più uno "di scorta", in caso un vincitore rinunci al premio). Ogni vincitore sarà avvertito via email per due volte e avrà 2 giorni di tempo per accettare il premio.

Anche in questo caso, attenzione: purtroppo arriveranno email fake di phishing da parte dei truffatori.

I vincitori che avranno accettato il premio non dovranno fare altro: il buono da 50 euro sarà subito spendibile su Amazon tramite il loro account.

Come si usano i buoni Amazon

Usare un buono regalo di Amazon è molto semplice: basta mettere nel carrello i prodotti che si vogliono acquistare e, se questi prodotti sono compatibili con l’uso dei buoni, in fase di pagamento Amazon stessa applicherà il buono e mostrerà il prezzo totale con uno sconto pari al valore del buono.

E’ possibile usare solo una parte del buono, o anche usare il buono per pagare solo una parte del carrello. Se useremo il buono da 50 euro per comprare un prodotto da 40 euro, infatti, avremo comunque un altro buono da 10 euro residuo da spendere in un altro acquisto. Se, invece, useremo un buono Amazon da 50 euro per comprare un prodotto da 60 euro, allora dovremo realmente pagare di tasca nostra solo 10 euro.

Ricordiamo, infine, che i buoni regalo di Amazon sono validi per 10 anni dalla data di emissione, quindi non scadono praticamente mai.