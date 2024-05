Amazon, il prezzo del tablet è crollato: sconto del 70%

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Dopo un iniziale diffidenza, il tablet è riuscito ad affermarsi come dispositivo molto utile nella vita di tutti i giorni e non è certo una sorpresa vederlo tra le mani di tantissimi italiani e italiane nelle avita di tutti i giorni. Il suo utilizzo principale è quello di dispositivo da utilizzare nel tempo libero per vedere film, serie TV, leggere libri, oppure per lavorare su qualche documento di lavoro. Con uno schermo che solitamente ha una dimensione compresa tra i 10 e i 12 pollici è possibile fare veramente di tutto. E oggi ti parliamo proprio di un tablet con queste caratteristiche: il Blackview Tab 70. Stiamo parlando di un tablet economico, ma che oggi trovi a un prezzo veramente speciale.

Il merito è dell’offerta incredibile che trovi su Amazon. Infatti, il tablet è disponibile con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. In pagina trovi uno sconto del valore di 50 euro, a cui aggiungere un coupon del 50% che si applica direttamente al checkout. In questo modo risparmi quasi 200 euro e lo paghi meno di 100 euro. Insomma, un prezzo alla portata di tutti che fa diventare questo Blackview Tab70 il tablet da acquistare oggi. Non farti scappare questa opportunità.

Blackview Tab70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non è la prima volta che lo troviamo in offerta, ma ogni volta che raggiunge il minimo storico è da comprare assolutamente. Con la promo di oggi, il prezzo del Blackview Tab 70 scende a soli 98,99 euro con uno sconto del 67% rispetto al prezzo in pagina. Il risparmio sfiora i 200 euro e lo fa diventare immediatamente un best-buy. L’offerta è molto particolare: nella pagina prodotto trovi due buoni sconti da applicare immediatamente. Il primo fa diminuire il prezzo di 50 euro, mentre il secondo è un coupon sconto di ben il 50% che si applica direttamente al check-out. Insomma, un’occasione da non farsi sfuggire.

Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, questa tipologia di offerte scade molto presto e le scorte sono limitate. La disponibilità del tablet è immediata e la consegna avviene in tempi super rapidi.

Blackview Tab70: le caratteristiche tecniche

Partiamo dalla memoria: quella di partenza è di 128GB, ma puoi espanderla fino a 2 TB con una scheda Micro SD/TF. Il che, abbinata a una RAM da 16 GB, garantisce performance ottime. La fotocamera posteriore è da 2MP, mentre quella anteriore è da 5MP. Connessione superveloce grazie al Wi-Fi 6, che consuma anche meno energia con una batteria che dura di più.

Eccelle sia dal punto di vista audio che video: nel primo caso, monta uno schermo IPS a colori da 10,1 pollici che garantisce colori brillanti e una visione confortevole; oltre che supportare la funzione Widevine L1 per la riproduzione di video HD. Nel secondo caso, invece, l’audio di qualità è garantito dalla presenza di 2 altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva 3D coinvolgente. Una combo audio-video ideale per chi gioca o guarda prodotti in streaming.

