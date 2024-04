Amazon, questo è il computer portatile da comprare subito: costa la metà

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Il computer portatile è la scelta ideale per chi si sposta molto per lavoro e ha bisogno di "portare con sé" documenti e altri materiali importanti nella vita quotidiani. Ma anche per quanti preferiscono una soluzione salva spazio e wireless rispetto al classico PC desktop. Oggi come oggi, sul mercato esistono tante soluzioni per tutte le esigenze e tutte le tasche. Molto interessante è il portatile Jumper S5 che su Amazon è possibile pagare a metà prezzo, applicando il coupon del 50%.

Si tratta infatti di un’occasione che non puoi proprio lasciarti sfuggire, se cerchi un portatile con buone performance, spendendo molto poco. Il computer portatile Jumper S5 prevede una RAM pari a 12 gigabyte accoppiata a un SSD da 256 gigabyte. Il che, combinati a un processore Intel Quad-core garantisce prestazioni ottime per lavorare mentre sei in movimento, oppure per studiare e fare ricerche quando sei a casa. Un vero affare da non farsi sfuggire, soprattutto grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon.

Computer portatile Jumper: prezzo, sconto e offerta Amazon

Come tutte le offerte con coupon, anche in questo caso bisogna essere velocissimi nell’approfittarne. Oltre ad avere una data di scadenza prefissata, i coupon sono in numero limitato e conviene approfittarne subito. Oggi trovi su Amazon il PC portatile jumper S5 a un prezzo di 249,99 euro grazie al buono sconto del 50%. Lo puoi applicare direttamente nella pagina prodotto e vedrai il prezzo scontato durante la fase di pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

Caratteristiche tecniche del portatile Jumper

Passiamo ora in rassegna le caratteristiche tecniche di questo portatile. Abbiamo detto che è dotato di 12 gigabyte di RAM e uno spazio di archiviazione di 256 gigabyte. Il che è già tanto, ma può essere raddoppiata utilizzando una scheda TF da 256 GB (non inclusa). Il multitasking non sarà più un problema, anche grazie al processore Intel Quad-core. Sottilissimo, lo porti agevolmente dove vuoi grazie al peso esiguo di poco più di un chilo (1,2 Kg).

Lo schermo da 14" restituisce immagini nitide e una risoluzione Full HD, per una visione dai colori vivi e realistici. Bene anche la batteria, da 4.800 mAH: fino 8 ore di durata continua e 480 ore in standby, dunque avrai tutto il tempo per lavorare, giocare, guardare contenuti streaming e fare tanto altro ancora, senza temere che si spenga. Ampia connettività: presa di Tipo-C, USB 3.0, USB 2.0, slot per schede TF, mini HDMI, Bluetooth e Wi-Fi. Insomma, un’occasione che non puoi proprio perdere!

