Fonte foto: BigTunaOnline/Shutterstock

Continua il programma di rinnovamento di WhatsApp: l’ultima novità per l’app, che di recente ha completato un restyling importante su Android ed ha avviato una vera e propria rivoluzione per rispettare le regole UE, riguarda le Community, con nuovi strumenti a disposizione degli utenti che sfruttano quest’utile sezione dell’app che consente a gruppi di persone di creare delle comunità virtuali all’interno dell’app.

Fin dal lancio, avvenuto sul finire del 2022, le Community di WhatsApp hanno ricevuto diverse novità, con nuovi strumenti a disposizione degli utenti dell’applicazione. Oggi, con il nuovo aggiornamento appena annunciato, le Community potranno beneficiare di due importanti novità.

Sono in fase di distribuzione sia la possibilità di creare eventi nei gruppi che di rispondere ai messaggi nei gruppi di annunci in cui solo gli amministratori possono postare. Questi nuovi strumenti per arricchire le Community di WhatsApp arriveranno, per tutti gli utenti, nel corso dei prossimi giorni, con gli aggiornamenti dell’applicazione su tutte le piattaforme.

WhatsApp ha anche confermato l’arrivo di ulteriori novità per le Community, nel corso dei prossimi mesi. Questa sezione dell’applicazione, quindi, potrebbe diventare sempre più centrale per gli utenti.

Arrivano gli eventi nelle Community

WhatsApp ha introdotto la possibilità, per qualsiasi membro, di creare un evento all’interno di un gruppo di una Community. Tutti i membri del gruppo hanno la possibilità di rispondere all’evento e confermare o meno la propria presenza. Gli iscritti alla community avranno la possibilità di trovare l’evento nella pagina delle informazioni del gruppo e tutti i partecipanti riceveranno una notifica automatica poco prima della partenza dell’evento.

Questa nuova funzionalità appena annunciata sarà accessibile anche ai gruppi di WhatsApp che non fanno parte delle Community (e che sono elencati tra le conversazioni della scheda Chat). L’implementazione, in questo caso, arriverà soltanto nel corso dei prossimi mesi, come confermato dal team di WhatsApp. Le meccaniche di funzionamento dovrebbero essere le stesse.

Ci sono anche le risposte nelle bacheche

C’è un’altra novità in corso di distribuzione per le Community di WhatsApp: l’applicazione, infatti, introduce le risposte ai messaggi nelle bacheche che, di norma, vengono utilizzati dagli Amministratori per poter inviare annunci di carattere generale agli utenti, senza creare gruppi di conversazione.

Con questa nuova funzione, i membri avranno la possibilità di rispondere a un determinato annuncio. Questi messaggi saranno raggruppati e ridotti a icona, senza generare notifiche. Admin e membri potranno, in ogni caso, controllare in qualsiasi momento le risposte agli annunci.