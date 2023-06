Catturato il "mostro del Po": la specie da record

Chi dorme non piglia pesci e di sicuro Alessandro Biancardi è rimasto ben sveglio per catturare un esemplare di dimensioni non indifferenti. Il nome è quello del protagonista di una vicenda che ha avuto come sfondo la città di Revere, in provincia di Mantova. Questa persona è entrata nella storia per aver pescato quello che è ormai noto come “mostro del Po”.

Non è un nomignolo scelto a caso, il pesce in questione è davvero impressionante, visto che sfiora i tre metri di lunghezza. Con l’attrezzatura giusta, Biancardi si è messo a pescare lungo il fiume principale del nostro paese, ma di sicuro non si sarebbe mai aspettato di assistere a quello che è poi successo. Il primato è soltanto in attesa di conferme.

Le misure ufficiali del mostro del Po

I 285 centimetri del mostro del Po sono un vero e proprio record, addirittura tre centimetri in più rispetto a quello precedente e che ha resistito finora. Ad abboccare all’amo è stato un pesce siluro, esemplare d’acqua dolce originario dell’Europa orientale. Serviranno delle misurazioni ufficiali prima di far entrare Biancardi nella storia, ma l’impressione netta è che arriverà questa notizia a breve. Proprio il protagonista della pesca clamorosa ha riferito alcuni particolari alla stampa in cui ha raccontato come è riuscito ad avere la meglio sul gigante.

Il nuovo recordman si trovava da solo sulla barca, quando il livello dell’acqua ha cominciato improvvisamente a scendere. Per avere la meglio sul mostro del Po, ha sfruttato la tecnica dello spinning, caratterizzata dalla presenza di canna, mulinello ed esche artificiali. I pesci, in questo caso, vengono attirati mediante un movimento particolare nell’acqua che è provocato proprio dall’esca. Di solito attira salmoni, sgombri e tonni, mentre con il pesce siluro non è sempre indicata per assicurare buoni risultati. La cattura definitiva non è stata affatto semplice, anzi è stata più volte messa a rischio da una serie di fattori.

Come è stato catturato il mostro del Po

Biancardi è stato costretto a seguire il mostro del Po per la bellezza di 40 minuti: l’esemplare è stato definito come il più grande che il pescatore abbia mai visto in quasi un quarto di secolo. L’attesa è stata comunque ben ripagata: al termine di alcuni tentativi di afferrare l’animale per la bocca, grazie all’acqua bassa è stato possibile spiaggiarlo e legarlo. Tra l’altro, l’uomo ha anche rischiato di perdere per sempre la sua barca che non era rimasta ancorata e poteva finire alla deriva. L’eccezionalità dell’evento aumenta se si approfondisce la storia del pesce siluro come specie.

In effetti, esemplari come il mostro del Po appena descritto sono di solito compresi tra gli 1,3 e gli 1,6 metri di lunghezza. Molto raramente, invece, riescono a superare i due metri. Soltanto in alcune testimonianze letterarie di parecchio tempo fa, si parla di pesci siluro di oltre tre metri catturati nel XIX secolo. Nei fiumi polacchi, ucraini e greci, comunque, la loro crescita viene favorita dalla scarsa concorrenza, dalle condizioni favorevoli per la vita e soprattutto dal cibo molto abbondante, di conseguenza non è da escludere che il record di Biancardi possa essere battuto in futuro.