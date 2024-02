Sconto esagerato per la friggitrice ad aria Cecotec: è da comprare ora

Fonte foto: Amazon

Cucinare senza fatica e in pochissimo tempo è probabilmente il sogno nascosto di tutti coloro che non amano passare troppo tempo tra i fornelli. Un sogno reso realtà dalla rapidissima diffusione delle friggitrici ad aria.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Questi elettrodomestici – di fatto dei piccoli forni con cottura ventilata – ti permettono di preparare piatti di ogni genere con il minimo impegno e fatica. Ne è un esempio la Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack: caratterizzata da un design elegante e dimensioni compatte, è perfetta per preparare pasti per tutta la famiglia in una manciata di minuti. E oggi è tra le migliori offerte che troverai su Amazon (non solo nella sezione cucina): un vero e proprio best buy di settore da non farsi scappare per nessun motivo.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack

Cecotec, prezzo stracciato per la friggitrice low cost: offerta e sconto

Capire come mai la friggitrice ad aria del produttore cinese è tra le migliori offerte che trovi oggi su Amazon è tutt’altro che complesso. La Cecofry Full Inox 5500 è infatti disponibile con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola oggi, la friggitrice ad aria ti costa appena 59,90 euro: un’offerta letteralmente imbattibile.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Realizzata completamente in acciaio inox, la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack è quello che cercavi per realizzare piatti di ogni genere senza alcuna difficoltà e in brevissimo tempo.

L’ampio cestello da 5,5 litri è perfetto per cucinare pranzi, cene e spuntini per tutta la famiglia o ampi gruppi di amici. Sarà sufficiente mettere gli ingredienti all’interno, selezionare il programma di cottura desiderato (o impostare tutto manualmente) e lasciare che la friggitrice del marchio cinese faccia da sé. D’altronde, non hai che l’imbarazzo della scelta: la Cecofry Full Inox 5500 mette a disposizione ben 8 programmi di cottura preimpostati da scegliere tramite l’intuitivo pannello touch frontale: potrai preparare così fritture (con pochissimo olio), grigliate, arrosti e addirittura preparare degli ottimi dolci.

Grazie alla funzionalità Connected, poi, potrai sfruttare l’app per smartphone per controllare e azionare la friggitrice anche a distanza. Non solo: se sei a corto di idee per il pranzo o la cena potrai accedere a un vasto repertorio di ricette spiegate passo dopo passo in maniera estremamente semplice. Insomma, non devi essere uno chef per preparare manicaretti di ogni tipo.

La versione oggi in offerta a un prezzo stracciato su Amazon comprende poi diversi accessori capaci di rendere ancora più ricca e completa la tua esperienza culinaria. Grazie al pack di accessori in silicone potrai preparare ricette di ogni tipo nel modo più comodo ed efficiente. Pizza, dolci, lievitati e arrosti non avranno più segreti.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Connected Pack