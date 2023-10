Cecotec, sconto mai visto sulla friggitrice ad aria: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Cucinare per tutta la famiglia (o per il proprio gruppo di amici) più in fretta, con meno fatica (e anche in maniera più salutare). Inutile negarlo: le friggitrici ad aria ci hanno facilitato la vita tra i fornelli, permettendoci di cucinare le pietanze più svariate in maniera semplice.

Elettrodomestici come la Cecotec Cecofry Full Pro 5500 sono l’ideale per preprarare velocemente un pranzo o una cena per quattro o più persone. Grazie all’ampio cestello e ai programmi di cottura preimpostati tutto ciò che dovrete fare sarà inserire gli ingredienti all’interno e attendere che siano pronti. Il tutto senza che sia necessario seguire complesse istruzioni da ricette trovate online. E a un prezzo decisamente interessante: l’offerta top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Cecotec Cecofry Full Pro 5500

Cecotec Cecofry Full Pro 5500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Preparare pranzi e cene per tutta la famiglia o per i tuoi amici non è mai stato così semplice. Cecotec Cecofry Full Pro 5500, grazie al suo cestello da 5,5 litri ti permette di cuocere pietanze per gruppi di 5 o 6 persone in una manciata di minuti e in maniera più sana rispetto a quella delle friggitrici tradizionali.

Gli 8 programmi di cottura preimpostati (dalla pizza alle patatine, passando per carne, pesce e verdure) ti semplifica ulteriormente la vita: sarà sufficiente selezionare quello più adatto alla pietanza che vuoi preparare e ci penserà la friggitrice a impostare con accuratezza tempo e temperatura di cottura.

Nella confezione che riceverai a casa non manca poi un set completo di accessori in silicone grazie al quale preparare le vostre pietanze senza sporcare troppo cestello e le altre componenti della friggitrice.

Sfruttarne a pieno le funzionalità e i vari programmi di cottura preimpostati, poi, è semplice e intuitivo. Merito del pannello di controllo digitale posto nella parte frontale della friggitrice senza olio. Potrai facilmente scegliere una delle modalità di cottura premendo sull’icona corrispondente o, in caso di "esperiementi in cucina", potrai scegliere tu la temperatura e i tempi di cottura.

Una volta terminato il pranzo o la cena, nessun problema. Le parti rimovibili della Cecofry Full Pro 5500 possono essere lavate in lavastoviglie senza timore che possano in qualche modo rovinarsi.

Friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Una friggitrice senza olio versatile e completa che, come abbiamo accennato inizialmente, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Oggi la Cecofry Full Pro 5500 può essere acquistata con uno sconto del 33% sul prezzo mediano degli ultimi mesi. Il risparmio è decisamente interessante: la paghi solo 59,90 euro anziché 89,90 euro. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Cecotec Cecofry Full Pro 5500