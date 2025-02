Cecotec Cecofry&Grill Smokin, la friggitrice che si crede un barbecue

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Cecofry

Cecofry ha presentato ufficialmente una nuova friggitrice ad aria, la Cecofry&grill smokin (in foto), disponibile in tre capacità differenti. Parliamo di un prodotto estremamente versatile che consente agli utenti di cucinare diverse tipologie di ricette, adattandosi facilmente a qualsiasi situazione dai classici alimenti per friggitrice ad aria fino ad arrivare alla pizza, con la possibilità anche di utilizzare l’apposito affumicatore.

Tra le novità proposte anche la Cecofry&Grill Duoheat 8000, un’altra friggitrice ad aria pronta ad affiancare gli utenti in cucina e aiutarli a cucinare i propri alimenti preferiti in modo facile e veloce.

Cecofry&grill smokin: scheda tecnica e prezzo

La Cecofry&grill smokin è disponibile in tre formati: da 8,5 litri, da 6,4 litri e da 4,5 litri, tutte e tre con una potenza massima di 2.200 W. Ha un design 3 in 1 che consente all’utente di cucinare qualsiasi tipo di ricetta dalla carne, alla pizza, passando naturalmente per tutti i classici alimenti che possono essere cucinati con la friggitrice ad aria.

Molto interessante la presenza di un Affumicatore integrato che trasforma questo prodotto in una specie di barbecue casalingo, consentendo all’utente di utilizzare l’apposito scomparto per aggiungere trucioli di legno.

Il dispositivo è caratterizzato anche da una doppia resistenza, sviluppata per distribuire il calore in modo uniforme, per una cottura ottimale anche senza bisogno di girare gli alimenti. Presente anche la modalità Pizza Maker, che può essere utilizzata per cuocere la pizza in casa e la cottura alla griglia con tecnologia Grillin Style.

Per semplificare al massimo l’utilizzo del dispositivo ci sono 10 menu da utilizzare per varie ricette, che impostano in automatico tempo e temperatura. In alternativa è anche possibile regolare la temperatura manualmente da 40 a 200 ºC. Da non sottovalutare la finestra di visualizzazione per controllare la cottura degli alimenti senza bisogno di aprire il cestello.

La Cecofry&grill smokin è già disponibile sul sito ufficiale di Cecofry al prezzo consigliato di:

Cecofry&grill smokin – Versione 8,5 litri – 179 euro

Cecofry&grill smokin – Versione 6,5 litri – 149 euro

Cecofry&grill smokin – Versione 4,5 litri – 99, 90 euro

Cecofry&Grill Duoheat 8000: scheda tecnica e prezzo

La Cecofry&Grill Duoheat 8000 è una friggitrice ad aria con capacità di 8 litri, ottima per preparare pasti per tutta la famiglia in una sola volta e potenza massima di 2.200 W.

Presente anche in questo caso una doppia resistenza, con questo prodotto che è in grado di distribuire uniformemente il calore, per una doratura omogenea su ogni lato degli alimenti al suo interno. Torna anche qui la funzione Grillin Style per grigliare la carne adattandosi con estrema facilità ai gusti dell’utente. Inoltre, utilizzando la piastra integrata è possibile utilizzare la Cecofry&Grill Duoheat 8000 anche per cuocere le pizze fatte in casa.

Per personalizzare al massimo l’esperienza di cottura, questo prodotto ha 8 programmi preimpostati che regolano in totale autonomia tempo di cottura e temperatura, semplificando la preparazione di diverse ricette. Come nell’altro caso, gli utenti hanno anche la possibilità di impostare la temperatura manualmente tra 80 e 200 °C, in base alle proprie preferenze e alle esigenze specifiche di ogni ricetta. Infine, torna anche qui la “finestra” frontale che permette di controllare lo stato della cottura senza dover aprire il cestello.

La Cecofry&Grill Duoheat 8000 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice al prezzo consigliato di 119, 90 euro.