Come aggiungere Amministratori ai gruppi Facebook

Facebook è uno dei social network più completi e diffusi in circolazione e, oltre alle numerose funzionalità pensate per l’interazione con i propri amici e conoscenti, è diventato una vera e propria vetrina per le aziende, che possono mettersi in mostra tramite le Pagine (anche legate a luoghi fisici), ma anche un centro per intere comunità di persone che condividono interessi comuni.

Queste si ritrovano all’interno dei Gruppi, altro pezzo importante del social network, presenti su Facebook in numero considerevole e in svariate forme, tra gruppi pubblici, privati su invito e nascosti. Molti di voi avranno probabilmente creato (o si troveranno a creare) un gruppo su Facebook, magari per organizzare un evento o semplicemente per coordinare le discussioni su un argomento. Specie per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, potrebbe non risultare evidente il fatto che Facebook consente di aggiungere più amministratori o moderatori ad un gruppo, una cosa fondamentale, specie per i gruppi più grandi.

Come aggiungere amministratori al gruppo

In questa guida andiamo a spiegarvi come nominare qualcuno amministratore o moderatore di un gruppo Facebook dalla versione web del social network, spiegandovi, infine, la differenza tra i due ruoli. Prima di partire, vi segnaliamo che anche una pagina può essere membro di un gruppo ma non può diventarne un amministratore.

Per aggiungere un amministratore a un gruppo Facebook, è necessario innanzitutto raggiungere la sezione Gruppi del social network: per farlo, basta aprire la pagina iniziale di Facebook e cliccare sul pulsante "Gruppi" posizionato nella colonna a sinistra (se non vedete "Gruppi", cliccate su "Altro").

Nella parte sinistra della sezione Gruppi, è presente una parte chiamata "Gruppi che gestisci": da qua, selezionate il gruppo a cui volete aggiungere un amministratore.

Entrati all’interno del gruppo, selezionate la scheda "Membri" (posizionata in alto, sotto le icone con i membri del gruppo) e cercate colui che volete nominare come amministratore del gruppo.

A questo punto, cliccate sui tre puntini posizionati sulla destra nella riga dell’utente e, dal sottomenu, selezionate la voce "Aggiungi come amministratore" (o "Aggiungi come moderatore"): si aprirà una finestra che recita "Se Nome Utente accetta il tuo invito, potrà aggiungere o rimuovere amministratori e moderatori, modificare le impostazioni del gruppo e molto altro", corredata dai pulsanti "Annulla" e "Invia invito".

Fate clic su "Invia invito": la persona interessata riceverà una notifica; se accetterà l’incarico, riceverete un avviso e l’elenco degli amministratori, consultabile nella parte alta della scheda Membri del gruppo, si aggiornerà.

Per annullare un invito a diventare amministratore o moderatore, basta raggiungere la sezione "Amministratori e moderatori invitati" presenti all’interno della scheda Membri del gruppo, cliccare sui tre puntini accanto al nome e selezionare la voce per annullare l’invito.

Infine, nel caso in cui si voglia rimuovere qualcuno dal ruolo di amministratore, dall’elenco degli amministratori, consultabile nella parte alta della scheda Membri del gruppo, basterà cercare la persona da rimuovere, cliccare sui tre puntini e scegliere "Rimuovi dal ruolo di amministratore".

Amministratore Vs Moderatore

Come anticipato, i gruppi Facebook possono avere più amministratori e moderatori: se gli amministratori hanno il pieno controllo del gruppo (il creatore del gruppo è, per impostazione predefinita, un amministratore del gruppo stesso e può dimettersi solo se nomina qualcuno al suo posto), i moderatori hanno quasi le stesse possibilità degli amministratori ma non possono invitare altri membri ad essere amministratori o moderatori, rimuovere amministratori e moderatori o gestire le impostazioni del gruppo (modifica dell’immagine di copertina, rinominare il gruppo, modificarne la privacy).

I moderatori potranno dunque approvare o rifiutare le richieste di nuovi membri e di nuovi post nel gruppo, rimuovere o moderare post e commenti, rimuovere e bloccare persone dal gruppo, aggiungere o sbloccare post o annunci.