Come fare una rapida pulizia contatti sulla bacheca di Facebook

Avere molti amici su Facebook significa anche dover fare i conti con tanti contenuti che popolano la propria Home di Facebook. Per questo motivo, è possibile fare una “pulizia contatti” della bacheca, andando a nascondere i post dei propri amici che pubblicano contenuti poco interessanti.

Chi usa Facebook ha vari modi per gestire il feed ed evitare di visualizzare post di scarso interesse. Ripulire completamente Facebook, quindi, è possibile. Da notare che è anche possibile bloccare utenti su Facebook Messenger, in modo da evitare di ricevere messaggi da determinati contatti.

Di seguito andremo a riepilogare quali sono gli strumenti da utilizzare per fare pulizia ed eliminare lo spam e i contenuti indesiderati tramite Facebook. Gli utenti che accedono quotidianamente al social, inoltre, hanno la possibilità anche di bloccare il tracciamento da parte di Facebook.

Gestire la Home di Facebook

Dalla versione web di Facebook, utilizzando un browser web, fare una pulizia dei contatti visualizzati nella Home è molto semplice. Basta premere sull’icona della casetta in alto e iniziare a scorrere il feed, fino a individuare un contenuto condiviso da un contatto di cui non si vuole visualizzare i post.

A questo punto basta premere sui tre puntini in alto a destra del post e scegliere “Non seguire più X“. In questo modo, i post dell’utente X non saranno più visualizzati nel feed ma tale utente continuerà a far parte della propria cerchia di amici.

In alternativa, è possibile scegliere “Metti in pausa i post di X per 30 giorni” in modo da rimuovere solo temporaneamente i contenuti pubblicati da quest’utente dalla propria Home di Facebook. C’è anche una terza opzione, ben più drastica. Si tratta di “Blocca il profilo di X“.

Per mostrare nuovamente i contenuti degli utenti bloccati bisogna andare in Impostazioni e privacy > Feed > Riconnettiti. In questo modo, è possibile scegliere quali pagine e/o quali utenti tornare a seguire su Facebook.

Fare pulizia dalla Lista degli amici

Un altro modo per fare una rapida pulizia contatti su Facebook è consultare la Lista degli amici. Per raggiungerla basta accedere al proprio profilo e poi premere su Amici. In questo modo è possibile scorrere l’elenco completo degli amici su Facebook.

Premendo sui tre puntini accanto al contatto da eliminare dal proprio feed è possibile accedere a varie opzioni. La voce a cui fare riferimento è Non seguire più. In questo modo, i post del contatto non saranno più visibili nella propria Home su Facebook ma il contatto continuerà a far parte della propria lista degli amici sul social.