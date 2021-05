Come controllare chi ti tagga su Facebook

È sempre piacevole entrare su Facebook e trovare una o due notifiche ad aspettarci. O meglio, è quasi sempre piacevole: tra le caratteristiche del social network americano che non lasciano indifferenti, di quelle che le si ama o le si odia, c’è la possibilità di essere taggati da chiunque sia nella nostra cerchia di amici.

Così al rientro sul social dopo ore o giorni di assenza si può essere accolti da un messaggio affettuoso in bacheca oppure da un contenuto meno piacevole. In quest’ultimo caso probabilmente la prima cosa di cui si ha voglia è cancellare il tag, la seconda di limitare chi può taggarci su Facebook. La buona notizia è che avere un controllo sui tag è possibile, quella cattiva è che non tutti sanno come farlo. C’è un’altra buona notizia: è piuttosto semplice a patto di sapere come raggiungere la sezione che permette di assumere il controllo sui tag. Ecco quindi come non farsi taggare su Facebook.

Come controllare i tag su Facebook da smartphone

Se si utilizza uno smartphone o un tablet l’impostazione chiave per controllare i tag su Facebook è Diario e aggiunta di tag. È necessario anzitutto aprire l’applicazione, toccare l’icona ad hamburger (in alto a destra su Android, in basso a destra su iOS), poi la voce Impostazioni e privacy, ancora Impostazioni account (o semplicemente Impostazioni su iOS) e infine Diario e aggiunta di tag.

Fatto ciò ci si deve recare nella sezione Controlla per agire sul cursore della voce Vuoi controllare i post in cui ti taggano prima che il post sia visualizzato sul tuo diario?: impostando su On, ciascun tag dovrà essere approvato prima di finire in bacheca. In attesa della nostra scelta sulla sua visibilità, il contenuto rimarrà “in sospeso". Naturalmente l’impostazione evita solamente che il messaggio, la foto o il link finisca nella nostra pagina, ma chiunque può pubblicarlo sul proprio profilo.

Per avere una panoramica dei contenuti in cui si è taggati e che sono in attesa di approvazione basta visitare il Registro attività. Per farlo basta raggiungere la pagina del nostro profilo e toccare la voce Registro attività, all’interno del quale viene fatto un elenco dei contenuti in attesa di approvazione.

Come controllare i tag su Facebook da PC

L’argine al “tag selvaggio" su Facebook può essere posto indifferentemente dai dispositivi mobili quali smartphone o tablet o da computer: cambiano i passi da seguire, ma il risultato finale è il medesimo.

Se di solito si accede al social network da PC, per controllare i tag su Facebook basta un clic sulla freccia in alto a destra della schermata – per intenderci l’icona di fianco la campana delle notifiche – un secondo clic sulla voce Impostazioni e privacy seguito da un terzo su Impostazioni.

Poi bisogna selezionare la voce Profilo e aggiunta di tag sulla sinistra e infine la voce Vuoi controllare i post in cui ti taggano prima che il post sia visualizzato sul tuo profilo? nella sezione Controllo. L’opzione Sì è la “nostra", quella che cambierà il modo in cui il social reagisce ai contenuti in cui si viene taggati. La didascalia spiega: “Se attivi questa impostazione, potrai revisionare i post in cui sei stato taggato in prima che siano visualizzati sul tuo profilo. Continueranno a essere visualizzati nei risultati di ricerca, nella sezione Notizie e altrove su Facebook. Questa impostazione ti consente di controllare solo quali contenuti sono consentiti sul tuo profilo. I post in cui ti taggano possono continuare a essere visualizzati nei risultati di ricerca, nella sezione Notizie e altrove su Facebook".

Ancora una volta, per visualizzare un elenco dei contenuti in attesa di approvazione bisogna consultare il Registro attività raggiungibile tramite stessa freccia utilizzata in precedenza, quella di fianco alla campana delle notifiche, per aprire la sezione Impostazioni e privacy.