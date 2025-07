Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grok sta per arrivare a bordo delle Tesla. L’assistente di xAI è pronto a migliorare l’esperienza di guida e a semplificare l’interazione con il proprio veicolo

Fonte foto: emirhankaramuk/Shutterstock

Non è un segreto che tra i progetti futuri di Tesla ci sia la volontà di integrare Grok all’interno delle vetture in catalogo. Una novità che potrebbe rivelarsi molto interessante soprattutto perché l’attuale sistema di comandi vocali è considerato piuttosto elementare.

Questa lacuna, però, potrebbe essere colmata prima del previsto e grazie all’analisi del codice del firmware dei veicoli, l’hacker Greentheonly, ha scoperto che esiste una versione completamente funzionante dell’assistente vocale che ha bisogno solo del via libera da parte della casa madre per essere attivato.

Quali sono i requisiti per Grok

L’integrazione di Grok nelle Tesla rappresenterà un salto di qualità significativo per l’interazione vocale con il veicolo che, come già accennato, al momento è veramente basilare.

Dall’analisi del codice, inoltre, l’implementazione sembra imminente e sembra anche che le funzionalità del chatbot possano essere attivate in qualsiasi momento per i veicoli compatibili con la versione software 2025.20 o superiore.

Bisogna specificare, però, che non tutti i proprietari di Tesla potranno beneficiare di questa novità. Grok, infatti, potrà essere installato solamente sulle vetture equipaggiate con il sistema infotainment dotato di chip Ryzen. Chi possiede il precedente kit con processore Intel Atom, almeno in un primo momento, resterà escluso da questa funzionalità.

Inoltre, per funzionare correttamente, l’assistente AI richiederà una connettività premium o una connessione Wi-Fi attiva sul veicolo. Questo suggerisce un’elaborazione che avviene, almeno in parte, sul cloud, cosa che potrebbe far storcere il naso a chi cerca maggiore privacy.

Infine, non è ancora ancora chiaro se l’utilizzo di Grok richiederà un’iscrizione a servizi come SuperGrok, X Premium o X Premium+ anche se è certo che Tesla richiederà agli utenti di accedere al proprio account Grok che, naturalmente, è collegato all’ecosistema di servizi di xAI.

Le funzionalità di Grok

Greentheonly ha fornito anche un’anteprima dell’interfaccia utente di Grok all’interno delle Tesla che dovrebbero ricevere l’app dedicata, probabilmente da utilizzare per la gestione delle impostazioni e delle preferenze.

Stando a quanto condiviso, gli utenti potranno attivare l’assistente AI premendo un pulsante, verosimilmente lo stesso utilizzato attualmente per i comandi vocali con il chatbot che rimarrà attivo per tutta la durata della conversazione, consentendo agli occupanti di porre domande e ricevere risposte in modo fluido e continuativo.

Al momento non sembra essere supportata una parola di attivazione anche se il codice fa riferimento a questa possibilità, suggerendo che Tesla potrebbe introdurla in futuro a garanzia di un utilizzo hands-free.

Sappiamo anche che la funzione verrà lanciata con un robusto supporto multilingue, simile a quello già disponibile nell’app di Grok. L’hacker ha confermato la presenza al momento di inglese e cinese, è probabile che altre lingue, come l’italiano, arrivino in un secondo momento.

L’integrazione del chatbot dentro le Tesla rappresenta un passo significativo per l’azienda di Elon Musk che migliora notevolmente nel campo dell’infotainment e della sicurezza alla guida. Un assistente vocale intelligente, infatti, potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza utente, consentendo un controllo più intuitivo delle funzioni del veicolo, l’accesso a informazioni in tempo reale e una maggiore interazione con i servizi connessi, il tutto mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Questa mossa rende Tesla ancora più competitiva nel settore dell’automotive, scavalcando buona parte della concorrenza che, al contrario di Elon Musk, non hanno ancora una propria AI generativa da utilizzare nei propri veicoli e devono affidarsi a prodotti di terze parti.