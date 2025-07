Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO F7 è in offerta su Amazon e diventa oggi il mid-range giusto su cui puntare: si tratta di un vero e proprio best buy per la fascia media del mercato

Fonte foto: POCO

Il POCO F7 diventa oggi il nuovo "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media in grado di offrire prestazioni eccellenti e un’autonomia al top.

Con la promozione in corso su Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo scontato di 399 euro, ricevendo 20 euro di credito da utilizzare per i prossimi acquisti.

In alternativa, grazie a uno sconto al check-out, è possibile puntare sul POCO F7 da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage con un prezzo scontato di 419 euro.

Entrambe le varianti, disponibili in più colorazioni, raggiungono il minimo storico e sono acquistabili optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere alle promo basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da acquistare. Lo sconto è valido fino al prossimo 7 luglio. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su un mid-range completo e in grado di tenere testa ai più costosi top di gamma.

POCO F7 – Snapdragon 8s Gen 4

La scheda tecnica di POCO F7

La scheda tecnica del POCO F7 comprende un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una garanzia assoluta in termini di prestazioni per la fascia di prezzo.

Il mid-range di POCO può contare anche su 12 GB di memoria RAM e su 256/512 GB di storage UFS 4.1. Da segnalare anche una batteria da 6.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Non c’è il supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, e può sfruttare una fotocamera anteriore da 20 Megapixel.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo la certificazione IP68, il supporto Dual SIM e il sistema operativo Android 15 con la personalizzazione di HyperOS. Lo smartphone riceverà 4 major update e fino a 6 anni di aggiornamenti.

POCO F7, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare il POCO F7 con un prezzo ridotto a:

399 euro per la versione 12/256 GB , ricevendo 20 euro di credito bonus da usare su Amazon

per la versione , ricevendo 20 euro di credito bonus da usare su Amazon 419 euro per la versione 12/512 GB, grazie a uno sconto extra al check-out

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile di seguito e sarà accessibile fino al prossimo 7 luglio.

