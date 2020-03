Come funziona WeSchool, la piattaforma italiana per la flipped school

11 Marzo 2020 - A differenza di quanto si possa credere, non esiste un solo tipo di e-learning. Anzi, le metodologie didattiche relative all’apprendimento a distanza sono molteplici, ognuna legata a differenti approcci sociologici e pedagocici. Una di queste è quella della flipped classroom, o classe al contrario.

E’ l’approccio didattico fatto proprio da WeSchool, piattaforma italiana di flipped classroom che consente a docenti e studenti di studiare e apprendere a distanza tramite videolezioni, spiegazioni scritte e orali e molto altro ancora. Una piattaforma innovativa, che ha rinnovato profondamente il modo di fare lezioni online nel nostro Paese e che, nel corso degli anni, ha visto il sostegno (economico e tecnologico) di alcune delle maggiori aziende italiane.

Cos’è e come funziona la flipped classroom

Questo approccio didattico prevede uno “scambio di ruoli” tra il lavoro che si svolge in classe e quello svolto a casa. Nella didattica “ordinaria”, la lezione si svolge in classe mentre a casa si approfondiscono le tematiche con compiti e studio. Nella flipped classroom, invece, la lezione si studia a casa, mentre le tematiche vengono approfondite in classe, con discussioni tra professori e alunni, esercizi di approfondimento e altre attività solitamente ritenute “extracurriculari” che possono fornire un approccio e un punto di vista differente sulle tematiche affrontate.

Che cos’è WeSchool e come funziona

WeSchool è la piattaforma di flipped learning italiana utilizzata ogni mese da milioni di utenti e studenti. Totalmente gratuita, mette a disposizione degli utenti strumenti di apprendimento innovativi, che consentono al docente di fornire ai suoi studenti tutto il materiale necessario a fare scuola a casa. Si potranno caricare immagini, documenti di testo (e moduli testuali)

A differenza di altre piattaforme di e-learning come Google Classroom e Office 365 for Education, WeSchool non richiede l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica scolastico. Sia i docenti sia gli studenti potranno utilizzare il loro indirizzo personale: una piattaforma aperta alla collaborazione e all’utilizzo di chiunque, indipendentemente dal ruolo che ricopre.

Volendo, infatti, chiunque voglia può aprire un proprio corso a distanza e fornire risorse didattiche sulla sua materia di competenza. Contributi che poi possono essere raccolti all’interno della Library di WeSchool e consultati apertamente da tutti, senza limitazioni di alcun genere (in molti casi non serve neanche essere iscritti).

WeSchool per gli studenti: funzioni e strumenti

Come accade anche sulle altre piattaforme di e-learning, anche su WeSchool gli strumenti e le funzioni che gli studenti possono utilizzare sono quelli che i docenti inseriscono nel corso. Chi si iscrive a una classe avrà a disposizione documenti testuali nel caso in cui il docente li carichi all’interno del suo corso. Potrà accedere alle videolezioni nel caso in cui il docente attivi l’aula virtuale. Potrà scaricare file e documenti (magari caricati su Dropbox o Google Drive) nel caso in cui l’insegnante li renda disponibile.

Per accedere alla classe virtuale creata dall’insegnante, lo studente dovrà prima di tutto creare un profilo personale inserendo, nella finestra di registrazione, il codice classe che il docente gli avrà fornito. Ovviamente, se è già registrato, gli basterà effettuare il login e inserire il codice, così da ritrovare la “card” per accedere al corso direttamente all’interno della sua dashboard personale.

WeSchool e OilProject: la didattica collaborativa aperta a tutti

Come accennato, WeSchool non offre solamente la piattaforma per scuole, insegnanti e studenti. Nella sezione Library (Biblioteca in inglese) si trovano corsi, lezioni singole, videolezioni ed esercizi realizzati da studiosi di tutta italiana. Nella biblioteca di WeSchool (nota un tempo come OliProject) sono disponibili corsi sulle discipline più varie: si va dal marketing all’informatica, dalla filosofia alle lingue, scienze e letteratura.

Grazie al motore di ricerca interno sarà possibile cercare il corso o la lezione che si preferisce e seguirlo con le modalità che si ritengono più opportune. Se si ha tempo a sufficienza, si può decidere di seguire un corso di 20 lezioni in una sola giornata; altrimenti si sceglie come e quando seguirle, utilizzando gli esercizi intermedi (se presenti) per verificare il livello di apprendimento.