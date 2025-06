Dominio email personalizzato: cos’è, vantaggi e come farlo

Fonte foto: fonte: iStock

Un dominio email personalizzato non è un semplice vezzo. Avere una email personalizzata aiuta a rafforzare la tua identità online, rende più semplice memorizzare il tuo contatto e offre un controllo maggiore sulla gestione delle tue comunicazioni. Insomma, rappresenta un passo essenziale per distinguerti nel panorama digitale.

E non è affatto detto che tu debba essere un libero professionista o avere una piccola impresa per creare il tuo dominio email personalizzato. Anzi: spesso e volentieri una mail personalizzata torna utile anche nelle comunicazioni personali.

I vantaggi di una mail con dominio personalizzato, d’altronde, sono molteplici. Non ci sono solamente il rafforzamento dell’identità online o un miglior controllo sulle comunicazioni digitali. Un dominio email personalizzato offre una maggiore flessibilità nella gestione delle caselle, una sicurezza rafforzata contro virus e spam e funzionalità avanzate per la produttività.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo in dettaglio che cosa significa avere una mail con dominio personalizzato, come crearne una e quali i benefici di cui potresti godere. Prima, però, partiamo dalle basi e vediamo insieme cos’è il dominio email.

Cos’è il dominio mail

Una similitudine ci aiuterà a spiegare in maniera semplice che cos’è il dominio email. Quando spedisci una cartolina, una lettera o una raccomandata è necessario inserire la via e il numero civico; la città, la provincia e il codice di avviamento postale e (a volte) anche la nazione.

Anche se non te ne accorgi, fai lo stesso anche quando digiti un indirizzo di posta elettronica. I vari “pezzi” che compongono la tua email corrispondono (a grandi linee) a quelli di un indirizzo fisico. In questo scenario, il dominio è come città e CAP: indica dove risiede fisicamente la tua casella di posta elettronica.

Il dominio email è la parte di indirizzo che segue la “@” e identifica il gestore del servizio o il server dove risiede la casella di posta. Senza indicarlo, dunque, è impossibile recapitare correttamente i messaggi di posta elettronica.

Come personalizzare il dominio della posta elettronica

Una mail con dominio personalizzato è (come è semplice intuire anche dal nome) un indirizzo di posta elettronica con un nome dominio che puoi scegliere e personalizzare come vuoi. Potrà essere, ad esempio, il tuo cognome. O qualcosa che ha a che fare con la tua attività professionale o il nome della tua azienda. L’unico limite è la fantasia: potrai scegliere quello che vorrai (a patto che non sia già utilizzato da qualcun altro).

Creare un indirizzo email personalizzato, poi, è più semplice di quanto tu possa immaginare. Non servono competenze tecniche né particolari conoscenze informatiche: ti basterà trovare un servizio per creare email con dominio personalizzato e il gioco è fatto.

Email personale con Libero Mail Personal: funzioni e vantaggi

Libero Mail Personal è il servizio di Libero Mail che ti permette di creare un indirizzo di posta con dominio personalizzato in pochissimi click. Dopo aver verificato la disponibilità del dominio potrai scegliere il numero di caselle da creare (da 1 a 5) e lo spazio d’archiviazione a disposizione (5 gigabyte o 1 terabyte). A questo punto il processo di attivazione della casella sarà completato e potrai iniziare a inviare messaggi dal tuo dominio personalizzato.

Con i suoi due piani, Libero Mail Personal risponde a tutte le tue esigenze, sia che tu voglia utilizzare la mail con dominio personalizzato per scopi personali, sia che ti serva per la tua attività professionale. Entrambi danno accesso all’assistenza prioritaria, al Calendario, alla Rubrica e allo strumento Attività (per gestire i tuoi task quotidiani). Il piano avanzato dà accesso anche a una suite di produttività cloud (con editor di testo, foglio elettronico e presentazione) e uno spazio di cloud storage da 1 terabyte.

Tutte le tue comunicazioni e i tuoi file saranno protetti dagli avanzati filtri antispam e antivirus che Libero Mail Personal integra nativamente. Potrai comunicare con i tuoi conoscenti, clienti e colleghi senza temere che i messaggi inviati o ricevuti mettano a repentaglio la tua sicurezza informatica.