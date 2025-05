Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Come disattivare fotocamera e microfono su Windows 11 per avere più privacy durante l’utilizzo del proprio computer o durante la navigazione sui vari siti web

La privacy digitale è un parametro fondamentale per garantire a tutti un utilizzo sereno dei propri device che hanno accesso a Internet. Nel caso di un PC, ad esempio, può essere utile monitorare le app che hanno accesso alla fotocamera e al microfono, un’operazione fondamentale per evitare accessi non autorizzati da parte di app, siti web o malware.

Windows 11 ha al suo interno diversi strumenti per rilevare e gestire queste attività, conoscerli e saperli utilizzare al meglio è un’ottima soluzione per difendere la propria privacy e vivere il web in maniera più sicura.

Come capire se la fotocamera o il microfono sono attivi

Windows 11 fornisce notifiche in tempo reale ogni volta che un’app utilizza la fotocamera, mostrando l’apposito popup con scritto “Fotocamera attiva” (e anche quando viene disattivata).

Nel caso dei laptop, invece, è presente una spia LED vicino alla fotocamera, che si accende quando il componente è in uso.

Per quanto riguarda il microfono, il sistema operativo di Microsoft mostra un’icona nella barra delle applicazioni e, passando il mouse su di essa, è possibile vedere quale app sta registrando l’audio.

Come verificare quali app hanno usato fotocamera o microfono

Windows 11 permette anche di consultare uno storico degli accessi recenti. Per visualizzarlo basta andare nelle Impostazioni di sistema e andare su Privacy e sicurezza.

Qui bisogna cliccare su Fotocamera o Microfono e scorrere fino alla sezione Attività recenti, dove apparirà un elenco dettagliato delle app che hanno avuto accesso, con data e ora

Come bloccare l’accesso a fotocamera e microfono per singole app

Naturalmente è possibile impedire a un’app di usare fotocamera o microfono. Per farlo bisogna andare sempre su Impostazioni e poi su Privacy e sicurezza. Qui si può selezionare Fotocamera o Microfono e, dalla sezione Consenti alle app di accedere, disattivare l’interruttore accanto al nome dell’app.

Per stare ancora più sicuri è possibile disabilitare completamente l’accesso per tutte le app, facendo clic sull’opzione principale in alto.

Come impedire l’accesso ai browser

Anche i browser possono accedere a fotocamera e microfono e, anche in questo caso, l’utente può decidere di revocare i permessi.

Su Google Chrome bisogna andare su Impostazioni e poi fare clis su Privacy e sicurezza.

Nella nuova scheda bisogna selezionare Impostazioni sito, cliccare su Fotocamera o Microfono e attivare l’opzione Non consentire ai siti di utilizzare la fotocamera/microfono.

Su Microsoft Edge bisogna andare su Impostazioni e poi fare clic su Cookie e autorizzazioni sito. Qui bisogna selezionare Tutte le autorizzazioni, selezionare Fotocamera o Microfono e spuntare la voce Chiedi prima di accedere (consigliato).

Come disattivare fotocamera e microfono su Windows 11

Infine per chi vuole disabilitare del tutto questi dispositivi, puoi farlo andando su Start e scrivendo Gestione dispositivi.

Dall’elenco che segue bisogna espandere la voce Fotocamere o Ingressi e uscite audio e cliccare sul nome del dispositivo col tasto destro selezionando Disattiva dispositivo e confermando l’operazione.

Per riattivarli al bisogno, la procedura è la stessa e basta selezionare Abilita dispositivo dallo stesso menu.