Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Lo smartphone non è solo un oggetto personale ma contiene al suo interno foto e ricordi preziosi che bisogna proteggere, soprattutto quando si va in vacanza

Estate è sinonimo di vacanze e tra gli oggetti imprescindibili da portare sempre con sé c’è sicuramente lo smartphone, indispensabile per scattare quante più foto possibile e immortalare per sempre il ricordo di queste giornate. Naturalmente, portare in giro il proprio telefono potrebbe esporlo a gravi rischi e, tra la paura di perdere il proprio dispositivo e quella di romperlo inavvertitamente, vivere le proprie vacanze con serenità può essere difficile, soprattutto perché al suo interno è ormai contenuta buona parte della nostra vita. Tenere al sicuro le proprie foto è possibile e con qualche piccola accortezza si può partire in totale tranquillità, consapevoli che in caso di problemi nessun ricordo andrà perduto.

Come tenere al sicuro le proprie foto in vacanza

Il primo suggerimento per tenere al sicuro le proprie foto in vacanza è quello di utilizzare più schede di memoria per i propri dispositivi elettronici. Così facendo, non solo si avrà sempre a disposizione una copia di backup del contenuto dello smartphone, ma sarà anche possibile alleggerirlo da tutti quei file (spesso molto pesanti) che potrebbero portare a fastidiosi rallentamenti.

In alternativa è possibile optare per un SSD esterno, cosi da archiviare in totale sicurezza anche un discreto quantitativo di file. Per farlo, però, in questo caso c’è bisogno di un computer a cui collegare l’unità di memoria ma pur di salvare il prezioso contenuto del nostro smartphone è uno sforzo che vale la pena di fare.

Un’altra soluzione molto pratica è quella di abilitare il backup automatico delle foto su uno dei molti servizi di archiviazione online. In questo modo lo smartphone provvederà in totale autonomia a mettere al sicuro foto e video e l’utente potrà dormire sonni tranquilli. Chiaramente in caso di file piuttosto grandi potrebbe essere necessario acquistare più spazio ma, anche stavolta, ne varrà la pena e, inoltre, i principali servizi di cloud come Google Drive, Dropbox o iCloud propongono spesso delle offerte molto vantaggiose per avere più memoria per l’archiviazione.

L’ultimo consiglio è l’ideale anche per gli appassionati di social network: caricare le foto delle proprie vacanze su una delle diverse piattaforme social è un modo facile e veloce per conservare i propri ricordi e, allo stesso tempo, di risparmiare spazio sullo smartphone. In questo modo è anche possibile arricchire le immagini con effetti e dettagli particolari in modo da renderle ancora più creative.

Come proteggere lo smartphone in vacanza

Un aspetto spesso trascurato è la protezione dello smartphone in caso di furto. Certo, nel caso il dispositivo venga rubato il danno economico (e morale) potrebbe essere decisamente importante ma è bene ricordare che non si tratta solo di un oggetto personale ma contiene anche informazioni importantissime sul suo proprietario.

Quando qualcuno ruba un telefono non si appropria solo di un bene materiale ma, in qualche modo, entra anche nella vita della persona che ha subito il furto, violandone la privacy. Perciò è importante cifrare il proprio telefono tramite una password complessa, così da rendere il suo contenuto illeggibile (incluse foto) e, se venisse rubato, impedire al malintenzionato di accedere ai dati privati del proprietario.

In alternativa, attivando il servizio Trova il mio smartphone è possibile localizzare con precisione il device e, in caso di furto o smarrimento, bloccarlo da remoto in modo che nessuno possa accedere a ciò che contiene.