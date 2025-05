Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com

Gli iPhone sono uno dei prodotti di maggior successo di Apple e, più in generale, del settore dell’elettronica. Si tratta di una linea di prodotto che ha dato un contributo determinante alla creazione del mercato degli smartphone come lo conosciamo oggi.

I modelli realizzati da Apple non hanno solo un comparto hardware al top ma possono contare su un sistema operativo proprietario, iOS, che non è utilizzabile da dispositivi di terze parti. L’integrazione tra hardware e software rende un iPhone un prodotto unico nel suo genere oltre che un elemento centrale dell’ecosistema della casa di Cupertino.

Gli iPhone al centro della filosofia di Apple

Con il termine iPhone si indica una linea di smartphone lanciata da Apple nel corso del 2007. La presentazione del primo iPhone avvenne il 9 gennaio del 2007 e fu fatta dall’allora amministratore delegato Steve Jobs. Nel corso degli anni, gli iPhone sono diventati un punto di riferimento assoluto del settore della telefonia mobile, contribuendo in misura decisiva all’affermazione dello smartphone come prodotto di elettronica di consumo più diffuso e utilizzato al mondo. Gli iPhone sono dotati del sistema operativo iOS, realizzato direttamente da Apple e disponibile solo per i prodotti della gamma iPhone.

Che cosa rende un iPhone unico

A differenza degli smartphone di altri produttori, che utilizzano il sistema operativo Android, spesso ampiamente personalizzato, gli iPhone sono progettati da Apple sfruttando un’integrazione hardware-software che rappresenta il vero punto di forza di questa linea di prodotto.

Si tratta di un sistema chiuso ma ricco di funzionalità e in grado di offrire all’utente un ecosistema di servizi completo, sicuro e con una grande attenzione alla privacy. Apple mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo di app disponibili solo su iPhone oltre a uno store, l’AppStore, che consente di arricchire facilmente le funzioni del dispositivo.

Gli iPhone hanno anche un design iconico e distintivo che li rende facilmente identificabili. Apple aggiorna solo raramente il design dei suoi smartphone tanto che una nuova generazione, in alcuni casi, ha linee molto simili a quella precedente, sia per la parte frontale che per la cornice laterale e la cover posteriore.

Il design degli iPhone ha ispirato diversi produttori di smartphone Android che spesso hanno riproposto soluzioni come il notch, la Dynamic Island o il modulo delle fotocamere posteriori, arrivando anche a “copiare” la disposizione dei sensori per rendere i propri dispositivi simili a quelli realizzati da Apple.

Quali sono gli iPhone attualmente sul mercato

La gamma di smartphone Apple viene aggiornata periodicamente. Da settembre 2024 sono disponibili gli iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max mentre da febbraio 2025 è disponibile anche iPhone 16e. Tutti questi smartphone sono dotati del SoC Apple A18, proposto in versione Pro per i modelli top di gamma, 16 Pro e 16 Pro Max, e di 8 GB di memoria RAM. Questi elementi sono necessari per poter garantire il supporto alle funzioni Apple Intelligence per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

Sul mercato sono disponibili anche altri modelli di iPhone di generazione precedente, come iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro e Pro Max con solo questi ultimi due modelli compatibili con Apple intelligence.

iOS, il sistema operativo di Apple

Uno dei punti di forza degli iPhone è rappresentato da iOS. Il sistema operativo mobile di Apple riceve aggiornamenti e miglioramenti continui. Nel corso del 2024 è stato lanciato iOS 18, la prima versione di iOS che integra le funzioni AI di Apple Intelligence.

Gli aggiornamenti vengono rilasciati periodicamente da Apple e sono scaricabili direttamente da Impostazioni > Generali. Possono utilizzare iOS 18 tutti gli smartphone Apple a partire da iPhone XR, XS e XS Max, i modelli lanciati da Apple a settembre 2018.

iOS integra tantissime applicazioni native, realizzate direttamente da Apple, che contribuiscono a creare l’ecosistema con cui l’azienda di Cupertino permette agli utenti di sfruttare al massimo il proprio smartphone e l’integrazione tra hardware e software.

Tra le app di iOS c’è Wallet, per l’utilizzo di Apple Pay, oltre a Mappe, l’alternativa a Google Maps realizzata dall’azienda di Cupertino. Ci sono anche FaceTime e Messaggi, per le chiamate audio e video e la messaggistica, ed è possibile utilizzare l’app Dov’è per localizzare la posizione dei propri dispositivi.

Molto interessante anche l’app Password con cui è possibile sfruttare un password manager e avere sempre a disposizione le credenziali di accesso ai propri account. Il servizio è disponibile anche su altri dispositivi Apple (come iPad e Mac) con la possibilità di sincronizzare i dati.

In iOS è integrato anche iCloud, il servizio di cloud storage di Apple (ogni utente ha 5 GB gratis e può aggiungere altri Giga attivando un piano iCloud+ oppure un piano Apple One). Il cloud è utilizzato anche per il backup dei dati dello smartphone e degli altri prodotti Apple.

Il sistema operativo è ricco di funzioni e, con le sue ultime versioni, è molto personalizzabile anche grazie ai widget che consentono di arricchire la schermata Home, la schermata di blocco e il Centro notifiche. Con uno swipe è possibile accedere al Centro di Controllo, la sezione del sistema operativo che consente un accesso rapido a impostazioni e funzioni essenziali.

Come funziona Siri l’assistente vocale Apple

Uno degli elementi centrali degli iPhone è rappresentato da Siri. Si tratta dell’assistente vocale che Apple ha lanciato nel corso del 2011 e ha più volte aggiornato successivamente, rendendolo parte integrante del suo ecosistema. Siri è disponibile anche su altri dispositivi Apple (Mac, iPad, Apple TV e Apple Watch).

Gli utenti possono interagire con questo strumento per effettuare ricerche online, accedere a funzioni del sistema operativo, lanciare applicazioni, inviare messaggi con WhatsApp o Telegram e molto altro ancora. Tocca all’utente trovare il modo giusto per utilizzare l’assistente e adattarlo alle proprie necessità.

Lo sviluppo di Siri non è terminato: nel corso dei prossimi anni, infatti, Apple ha intenzione di arricchire il suo assistente vocale con l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, permettendo così un importante salto di qualità in termini di efficienza e funzionalità disponibili.

Sicurezza e privacy, come proteggere i propri dati coi device Apple

Apple punta moltissimo sulla privacy e sulla sicurezza dei dati degli utenti e gli utenti iPhone hanno la possibilità di sfruttare numerose funzioni legate a questi aspetti. Per accedere al dispositivo e alle varie informazioni salvate è necessario autenticarsi inserendo il PIN scelto dall’utente oppure ricorrendo a un sistema di autenticazione biometrica

La soluzione più diffusa è il Face ID ovvero il sistema di riconoscimento facciale 3D proprietario dell’azienda di Cupertino. Alcuni iPhone (e iPad) hanno un sensore di impronte digitali che consente di effettuare il riconoscimento tramite il sistema Touch ID. In ogni caso, gli iPhone attualmente in produzione sono tutti dotati di Face ID un sistema considerato molto più sicuro da Apple stessa.

I dati dell’utente salvati nella memoria del dispositivo sono protetti dalla tecnologia di protezione dati con un alto livello di crittografia che rende inaccessibili le informazioni fino a quando non viene inserita la chiave di decriptazione (il codice PIN o il sistema di autenticazione biometrica). La gestione delle chiavi di accesso ai dati è affidata a Secure Enclave, un coprocessore integrato nel SoC degli iPhone.

Gli utenti hanno la possibilità di salvare i dati su iCloud. Come livello aggiuntivo di sicurezza è possibile attivare la funzione Protezione avanzata dati per crittografare i dati salvati su iCloud. Farlo è molto semplice: basta andare in Impostazioni, premere sul nome del proprio account e poi su iCloud > Protezione avanzata dati.

Per quanto riguarda la gestione della privacy e del modo in cui le varie app (soprattutto di terze parti) possono accedere ai dati è presente un’intera sezione delle Impostazioni, chiamata Privacy e sicurezza. Qui è possibile personalizzare il comportamento del sistema operativo, app per app, andando anche a gestire le modalità con cui le singole app possono tracciare l’attività.

Come funziona l’ecosistema di device e servizi Apple

Uno dei punti di forza degli iPhone è rappresentato dall’ecosistema di prodotti e servizi costruito, anno dopo anno, da Apple. Lo smartphone, infatti, è solo una parte di un sistema più articolato che può comprendere gli altri dispositivi dell’utente, come il Mac e l’iPad oltre all’Apple Watch, che viene collegato direttamente all’iPhone. Gli utenti possono sfruttare varie funzionalità avanzate grazie all’ecosistema Apple.

Una di queste è AirDrop che consente il trasferimento rapido di file, foto, video e link tra dispositivi. C’è poi la rete Dov’è che consente di localizzare i propri dispositivi in modo semplice ed è possibile sfruttare Apple Pay per avere sempre a disposizione le credenziali della propria carta di pagamento, in modo da poter effettuare acquisti sia online che in negozio (sfruttando l’iPhone o l’Apple Watch).

Un altro elemento centrale dell’ecosistema Apple è rappresentato dall’AppStore, con il suo catalogo enorme di applicazioni che consente all’utente di espandere le potenzialità del proprio iPhone andando ad aggiungere altre app a quelle già incluse alla prima accensione dello smartphone.

Apple garantisce un costante monitoraggio delle app presenti sul suo store, in modo da minimizzare i rischi legati alla presenza di software dannoso. Per effetto della normativa Digital Markets Act (DMA), in UE, Apple è tenuta ad “aprire” iOS permettendo l’installazione di store di terze parti. Gli utenti, però, possono scegliere di utilizzare esclusivamente l’AppStore.

Sullo store di Apple, presente in tutti gli iPhone, sono disponibili tutte le app più note, da WhatsApp a Facebook, da TikTok a Instagram oltre alle app di Google (Maps, Gmail, Chrome, Youtube etc.) e a tantissimi giochi e molti altri contenuti utili che consentono di arricchire il proprio smartphone, migliorando l’esperienza d’uso e affiancando (o sostituendo) le app realizzate da Apple stessa.

Come utilizzare al meglio il proprio iPhone

Gli utenti iPhone hanno la possibilità di adattare il funzionamento del proprio smartphone sfruttando i vari strumenti messi a disposizione da Apple. Ad esempio, andando in Impostazioni > Batteria è possibile gestire il risparmio energetico e il comparto delle varie applicazioni in modo da prolungare l’autonomia di funzionamento.

Da Impostazioni > Generali > Spazio iPhone, invece, è possibile gestire lo spazio di archiviazione (non espandibile) dello smartphone, eliminando le app non utilizzate e i dati che non servono in modo da poter migliorare la gestione della memoria.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile scegliere cosa salvare e cosa no su iCloud. Basta andare in Impostazioni e poi premere sul nome del proprio account e ancora su iCloud. Scorrendo la pagina, l’utente può scegliere se attivare o meno il backup dei dati.

Andando in Foto > Sincronizza questo iPhone è possibile salvare in cloud foto e video, in modo da poter accedere ai file da tutti i propri dispositivi. Ogni account Apple ha solo 5 GB gratis in cloud ed è possibile incrementare lo spazio di archiviazione a partire da 0,99 euro al mese (per 50 GB extra). Il servizio permette di ottenere fino a 12 TB in cloud.

Apple consente agli utenti anche di gestire le notifiche, andando in Impostazioni > Notifiche. Ci sono numerosi strumenti per poter adattare alle proprie preferenze il modo in cui l’iPhone segnala l’arrivo di una notifica. La gestione può avvenire in modo generale ma l’utente può anche personalizzare il comportamento di ogni singola applicazione installata.

Tutti gli iPhone più recenti sono dotati del supporto alle eSIM, installabili andando in Impostazioni > Cellulare > Aggiungi eSIM. In base al modello in proprio possesso, è possibile memorizzare fino a 8 SIM virtuali (con 2 attive in contemporanea). In alcuni mercati, gli iPhone non supportano più le SIM fisiche.

Tra gli strumenti utili di iOS ci sono anche Full Immersion, che consente di ottimizzare il funzionamento dello smartphone per evitare distrazioni, ed SOS emergenze, per richiedere aiuto in modo rapido in caso di necessità. Sono disponibili anche numerose funzioni di accessibilità (da Impostazioni > Accessibilità) che consentono di utilizzare l’iPhone senza limitazioni indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o cognitive.