Cosa vedere in streaming se odi San Valentino

Fonte foto: Netflix

Febbraio è diventato il mese degli innamorati per eccellenza. Soprattutto a ridosso del 14 febbraio, San Valentino, la programmazione delle principali piattaforme di streaming tende spesso a insistere più del solito sulle storie d’amore vecchie e nuove. Fortunatamente, non mancano le alternative per chi non vuole assolutamente sentire parlare di serie tv e film romantici ma, anzi, è in cerca di una trama capace di parlare d’amore da un punto di vista diverso. Ecco tre novità di febbraio 2024 da cercare in streaming.

Lover, Stalker, Killer

Lover, Stalker, Killer (dal 9 febbraio su Netflix, nella foto la locandina) combina perfettamente l’allergia a San Valentino e la passione per il true crime. Il film documentario racconta infatti dei quattro anni terribili vissuti da Dave che, cercando l’amore online, è finito suo malgrado in una contorta storia di truffe, molestie e omicidio.

Padre amorevole in cerca di una seconda occasione, Dave si iscrive a una app di incontri grazie alla quale conosce Liz e Cari, entrambe mamme single con personalità forti. Ma la possibilità di una storia d’amore occasionale diventa presto un rischioso triangolo che mette in pericolo Dave e la sua famiglia. Nel film documentario ci sono ricostruzioni dell’accaduto e anche interviste alle persone coinvolte, tra cui gli agenti delle forze dell’ordine che hanno risolto il caso. Il regista è Sam Hobkinson.

Pensati Sexy

Non la storia di una donna che trova la propria felicità in un uomo o in un nuovo amore, ma la storia di una donna che trova il proprio lieto fine nella riscoperta di sé stessa e della sua autostima. Succede in Pensati Sexy (dal 12 febbraio su Prime Video), commedia diretta da Michela Andreozzi. Diana Del Bufalo è Maddalena, trentenne single e precaria con zero autostima e una lunga esperienza in primi appuntamenti da dimenticare.

Convinta di dover diventare più sexy per conquistare un uomo, Maddalena incontra la pornostar Valentina Nappi che diventerà il suo angelo custode in un divertente viaggio alla scoperta delle sue potenzialità come donna e scrittrice.

La ragazza con i tentacoli

È una storia di accettazione e di amore nei confronti di se stessi anche il film d’animazione della DreamWorks Animation La ragazza con i tentacoli, disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky (il film è uscito al cinema nel 2023, ma è arrivato in prima tv su Sky il 4 febbraio). Diretto dal regista candidato agli Oscar Kirk Demicco, il film ha come protagonista l’impacciata e timida adolescente Ruby Gillman che, quando infrange il divieto materno di entrare in acqua, scopre di avere dei poteri straordinari e di fare parte di una leggendaria stirpe di kraken marini.

I kraken hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene e si dà il caso che Chelsea, la popolare nuova ragazza della scuola frequentata da Ruby, sia proprio una sirena. La protagonista dovrà quindi scongiurare questa minaccia e proteggere le persone che ama, ma non prima di riuscire ad accettare sé stessa. Nella versione originale le voci sono di Lana Condor, Jaboukie Young-White, Toni Collette, Jane Fonda e Annie Murphy.