Halloween 2024, cosa vedere in streaming su Netflix

Decorazioni a forma di zucca appese sopra il divano, popcorn, copertina: è tutto pronto per la movie night di Halloween 2024. Manca solo un buon film da guardare, da soli o in compagnia. Tradizione vuole che quella del 31 ottobre sia una festa associata al macabro e all’orrore, predilezione che si ritrova anche in molti dei titoli proposti dalle principali piattaforme di streaming in questi giorni.

Dunque, cosa guardare di nuovo su Netflix ad Halloween 2024? Ecco qualche titolo di recente uscita tra cui scegliere che esplora i generi thriller, horror e true crime.

Nuovi thriller su Netflix: Don’t Move

Il 25 ottobre esce Don’t Move, un survival-thriller decisamente angosciante scritto da T.J. Cimfel e David White. Diretto da Adam Schindler (Shut In) e Brian Netto (Delivery), il film ha come protagonista Iris, una donna in lutto che si trasferisce in una isolata casa nel bosco.

Qui la donna incontra uno sconosciuto, che si scoprirà essere un serial killer, che le inietta una sostanza paralizzante. Iris dovrà fare appello a tutte le sue forze per riuscire a scappare prima che la droga faccia effetto.

I Am A Killer 5

Per gli appassionati del genere crime c’è invece la quinta stagione di I Am A Killer, docuserie in cui diverse persone che si trovano nel braccio della morte in seguito a una condanna per omicidio parlano alle telecamere raccontando i crimini che hanno commesso.

La quinta stagione è uscita a metà ottobre 2024, mentre le precedenti sono già disponibili sulla piattaforma di streaming.

I Fratelli Menendez, il documentario

Restiamo in tema true crime con il documentario I Fratelli Menendez, disponibile dal 7 ottobre.

A settembre 2024 ha debuttato sulla piattaforma di streaming MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, serie tv dedicata alla vita dei fratelli Menendez e alla loro condanna per l’omicidio dei genitori, avvenuto a Beverly Hills nel 1989.

Come già successo dopo la prima stagione di questa serie tv antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, Netflix propone ora al pubblico la stessa storia, ma con taglio documentaristico.

Nel docufilm true crime compaiono proprio i due fratelli protagonisti della vicenda, che parlano di quanto accaduto a distanza di più di trent’anni dai fatti.

Il buco 2

Ricordate Il buco, thriller spagnolo ambientato in una distopica e inquietante prigione multipiano? A inizio ottobre è uscito il sequel.

In questo secondo film un misterioso leader prende il comando della piattaforma e del controverso metodo per rifornire di viveri i residenti, mentre un nuovo protagonista prova ad abbattere il sistema scoprendo fino a che punto le persone sono disposte a spingersi pur di salvarsi la vita.

It’s What’s Inside

Chi cerca sì un’atmosfera thriller e misteriosa, ma con spazio anche per il black humor, può guardare invece It’s What’s Inside, uscito a inizio ottobre su Netflix.

In questo film – che mixa i generi giallo, dark comedy, fantascienza e thriller – un gruppo di amici si riunisce per festeggiare un matrimonio, ma l’incontro si trasforma in un incubo quando un amico perso di vista da tempo si presenta con un misterioso e perverso gioco che fa riemergere segreti, verità nascoste, desideri repressi e rancori.

I migliori horror su Netflix ad Halloween 2024

Al di là delle novità uscite in queste settimane, su Netflix sono disponibili diversi horror del passato che vale la pena recuperare a Halloween 2024. Tra i titoli sulla piattaforma ci sono ad esempio M3gan, Outside, Smile e IT (del 2017), che resta visibile su Netflix solo fino al 13 novembre 2024.