De'Longhi, la macchina Nespresso a un prezzo incredibile: sconti spaziale

La macchina per il caffè De'Longhi Nespresso Inissia è in offerta con uno sconto del 50% e la paghi la metà. Ricevi in regalo anche 90 euro di capsule Nespresso.

Una delle migliori offerte disponibili in questo inizio di luglio non riguarda né uno smartphone, né uno smart TV e nemmeno una friggitrice ad aria, bensì un altro elettrodomestico super amato e utilizzato dagli italiani. Stiamo parlando della macchinetta per il caffè e più precisamente della De’Longhi Nespresso Inissia che trovi su Amazon al minimo storico e con una promo mai vista prima. Infatti, oltre allo sconto del 50% che te la fa pagare meno di 80 euro, ricevi in regalo anche 90 euro di caffè Nespresso sotto forma di buoni acquisto. Un’offerta talmente eccezionale che la macchinetta sta andando letteralmente a ruba ed è la più venduta in questi ultimi giorni.

La macchina De’Longhi Nespresso Inissia ha forme molto compatte ed è il classico modello automatico da utilizzare a casa. Oltre al caffè, puoi preparare anche il cappuccino o il latte macchiato grazie al montalatte integrato. Semplice da utilizzare, dimensioni compatte e la qualità De’Longhi-Nespresso, un’accoppiata con pochi eguali sul mercato. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

De’Longhi Nespresso Inissia: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta mai vista prima per questa macchinetta per il caffè espresso De’Longhi. Oggi la trovi con uno sconto del 50% e la paghi solamente 79,99 euro, il prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce. La promo, però, non finisce qui. Infatti, per chi l’acquista oggi ci sono ben 90 euro di buoni acquisto per le capsule Nespresso. Immediatamente ricevi un buono acquisto di 30 euro e poi altri 60 euro in 3 buoni sconto sui prossimi 3 acquisti. Un’offerta veramente eccezionale che l’ha fatta diventare la macchinetta per il caffè più venduta su Amazon. La disponibilità è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. La puoi anche provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

De’Longhi Nespresso Inissia: le caratteristiche tecniche

Caffè a casa come al bar, grazie al collaudato sistema Nespresso Original Line, abbinato alla pompa ad alta pressione da 19 bar proprio come le macchine usate nei locali. Puoi scegliere tra due diverse lunghezze per il caffè: espresso o lungo. Grazie alla presenza dell’Aeroccino integrato, un montalatte in grado di realizzare una gustosa schiuma calda o fredda, puoi preparare anche il caffè macchiato o in alternativa il cappuccino.

Il caffè viene preparato nel giro di pochi secondi grazie al raggiungimento della temperatura calda in pochi istanti. Generoso serbatoio dell’acqua removibile da 0,7 litri. Poco spazio occupato in cucina grazie alle dimensioni slim e compatte.

