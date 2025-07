Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Novità su Threads: l’app di microblogging introduce finalmente la possibilità di inviare messaggi diretti, segnando un passo importante nella sua evoluzione come piattaforma autonoma e sempre più distante dalla sua origine, Instagram. La nuova funzione, disponibile da luglio 2025 per gli utenti maggiorenni in diverse parti del mondo mondo (escluse temporaneamente Unione Europea, Regno Unito, Australia e Giappone), permette di chattare direttamente dall’app, senza dover passare da Instagram, come era necessario in passato.

Messaggi diretti sull’app di Threads, una funzionalità attesa

Quando Meta lanciò Threads, lo fece utilizzando la struttura social di Instagram: i contatti, i follower, le connessioni… tutto era intrecciato con il profilo Instagram dell’utente, di cui il profilo Threads diventava una sorta di “costola”. L’idea iniziale era infatti quella di offrire un’estensione del mondo visivo di Instagram, ma in formato testuale: una piattaforma simile a X (ex Twitter) dove esprimere opinioni e seguire argomenti di interesse.

Tuttavia, ben presto si è compreso che molti utenti non volevano semplicemente un “Twitter di Instagram”, ma anzi iniziavano a emergere interessi e dinamiche diverse. Ad esempio, vari iscritti a Threads (oggi circa 350 milioni) seguivano profili distinti rispetto a quelli che frequentavano sul social fotografico.

In sostanza, a quanto pare le due piattaforme social hanno cominciato a prendere direzioni differenti e sempre meno interdipendenti. L’introduzione dei messaggi diretti su Threads rappresenta un cambiamento chiave in questo senso: è la funzionalità più richiesta dagli utenti di Threads fin dal debutto dell’app.

Come funzionano i DM su Threads e quando arrivano in Italia

Al momento del lancio, i DM di Threads hanno funzionalità limitate: supportano solo le chat uno a uno, con reazioni rapide con emoji pre-impostate e la possibilità di segnalare spam e silenziare le conversazioni.

Non c’è invece, almeno per ora, la crittografia end-to-end, a differenza di quanto sta accadendo su altre piattaforme. Meta ha spiegato questo punto chiarendo che l’obiettivo dei DM su Threads è favorire le conversazioni spontanee, piuttosto che garantire un ambiente di comunicazione privata estremamente protetto. Per il futuro sono comunque previste nuove funzionalità come i messaggi di gruppo, filtri per la casella di posta e controlli più avanzati.

Come accennato, al momento i DM di Threads non sono ancora disponibili in Union Europea, dunque nemmeno in Italia. Non è ancora chiaro quando questa nuova funzionalità verrà estesa agli utenti di questa e altre aree geografiche.

Accedere a Threads senza Instagram sarà sempre più facile

Meta ha rivelato che oltre un terzo delle persone che accedono ogni giorno a Threads ha meno del 50% di contatti in comune con Instagram. È un segnale chiaro: evidentemente gli utenti costruiscono una rete sociale differente sulle due piattaforme, i cui scopi sono differenti. In effetti, Instagram è nato per esprimere la creatività visiva. Threads, invece, si sta definendo come un luogo dove contano le opinioni, i dialoghi, le idee.

Anche per questo motivo Meta sta sperimentando nuovi modi per accedere a Threads senza bisogno di un profilo Instagram, come l’accesso con account Facebook (in Europa) o la creazione di un profilo esclusivo per Threads. Si sta anche testando l’uso dell’app da web senza login. Tutti cambiamenti che contribuiranno a separare ulteriormente le strade dei due social.