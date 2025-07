Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

WhatsApp Business è destinato a diventare un servizio sempre più importante per Meta che ha anticipato l’arrivo di diverse novità per l’applicazione. Dopo l’integrazione di Meta AI in WhatsApp, l’azienda non intende fermarsi e punta ad arricchire ulteriormente il suo ecosistema di servizi andando a offrire agli utenti WhatsApp Business diversi nuovi strumenti.

Tante novità per WhatsApp Business

Meta vuole trasformare WhatsApp Business in una piattaforma di comunicazione sempre più completa, in modo da poter garantire a chi sceglie di usare il servizio la possibilità di sfruttare nuovi strumenti per migliorare la produttività e l’efficienza della comunicazione con i propri clienti.

Le aziende potranno usare il servizio non solo per ricevere telefonate ma anche per contattare direttamente i clienti, offrendo un supporto diretto a chi ne fa richiesta, in modo da velocizzare i tempi di assistenza.

Sarà possibile, inoltre, scambiare messaggi vocali e anche effettuare video chiamate, rendendo il servizio sempre più adatto all’utilizzo come piattaforma di supporto al cliente, per attività di consulenza diretta o anche per dimostrazioni video in merito al funzionamento di prodotti e servizi.

Le aziende, inoltre, potranno gestire attività di marketing per WhatsApp, Facebook e Instagram da un’unica piattaforma centralizzata che permette di condividere con maggiore semplicità i contenuti creativi e i budget disponibili per le campagne.

WhatsApp potrà essere incluso come canale aggiuntivo per le proprie inserzioni, diventando sempre più legato alle piattaforme social di Meta. Sarà introdotto anche un nuovo sistema per creare più facilmente inserzioni negli Stati di WhatsApp.

Ricordiamo che, per gli utenti finali, la pubblicità in WhatsApp è stata rimandata, almeno in UE, ma è destinata a diventare sempre di più un elemento centrale della piattaforma.

Più AI per WhatsApp Business

Chi utilizza WhatsApp Business potrà contare sul nuovo assistente Business AI. Si tratta di un’AI, opportunamente ottimizzata per l’uso all’interno del servizio, che punta a rendere più semplice la vita per i professionisti e le aziende che scelgono di affidare la propria comunicazione a WhatsApp Business. I vantaggi legati all’integrazione con l’intelligenza artificiale saranno diversi.

L’assistente AI sarà in grado di gestire diverse operazioni, rispondendo alle domande degli utenti e fornendo aggiornamenti sullo stato delle spedizioni. Meta dovrebbe iniziare a testare il suo nuovo assistente nel corso delle prossime settimane, in vista di un rilascio globale che potrebbe avvenire già entro la fine del 2025.

Meta ha dimostrato, negli ultimi mesi, di voler integrare sempre di più l’intelligenza artificiale in WhatsApp, con l’aggiunta, ad esempio, dei riassunti fatti dall’AI dei messaggi non letti, per arricchire l’esperienza utente. Anche la versione Business è coinvolta in questo processo.