De'Longhi Rivelia Perfetto: la macchina da caffè top a prezzo shock

Fonte foto: Amazon

Nel mercato delle macchine da caffè quello di De’Longhi è uno dei nomi che contano, sia per qualità dei prodotti che per varietà della gamma. Si va dalle macchine a cialde e capsule, facili da usare ma poco personalizzabili, a quelle a chicchi macinati, più evolute e meno immediate da usare ma ricercatissime dagli appassionati di caffè.

Questo secondo tipo di macchine da caffè sono molto più complesse da realizzare e costano spesso moltissimo, ma fanno un caffè che è davvero paragonabile a quello del bar. Con l’offerta Amazon, però, oggi si può fare un grande affare: De’Longhi Rivelia Perfetto con oltre 300 euro di sconto.

De’Longhi Rivelia Perfetto: caratteristiche tecniche

La De’Longhi Rivelia Perfetto è una macchina per caffè in chicchi, che vengono macinati al momento (ma è possibile usare anche il caffè già macinato), con montalatte manuale e display touch a colori. Trattandosi di un prodotto top di gamma, i materiali e le finiture sono eccellenti: questa macchina da caffè è un vero e proprio pezzo di design, si farà notare in cucina.

Un dettaglio tecnico di questa macchina da caffè fa capire al volo quanta cura per il cliente ha messo De’Longhi nel realizzarla: in dotazione ci sono due vaschette portachicchi, intercambiabili, in modo che sia possibile passare da una varietà all’altra di caffè in meno di un minuto. Oppure per avere sempre a disposizione l’opzione decaffeinato.

La De’Longhi Rivelia Perfetto ha 13 livelli di macinatura diversi, che possono essere scelti manualmente oppure può essere la macchina a scegliere il migliore, in base alla tecnologia Bean Adapt che analizza i chicchi e decide la macinatura ideale.

E’ poi possibile scegliere quanti grammi di chicchi usare per ogni caffè, da 1 a 5, e quattro diverse lunghezze di caffè. Ci sono poi tre diverse temperature dell’acqua e un sistema di pulizia automatica delle componenti interne, per evitare che i residui diventino rancidi e rovinino i prossimi caffè.

Una volta che l’utente ha trovato le sue impostazioni ideali, può anche memorizzarle per poter fare un caffè con un solo tocco del display. E’ possibile memorizzare fino a 4 profili utente diversi.

Con i tasti presenti sul display touch, invece, è possibile fare otto diverse bevande a base di caffè: americano freddo, americano, caffè freddo, caffè caldo, caffè lungo, espresso freddo, espresso caldo, espresso lungo.

Per i puristi del caffè, infine, un dato che non può mancare: la pressione della pompa, che arriva a ben 19 bar.

De’Longhi Rivelia Perfetto: l’offerta Amazon

De’Longhi Rivelia Perfetto è chiaramente una macchina da caffè per veri appassionati, destinata a chi cerca il meglio sia come brand che come prodotto.

Il prezzo di listino di questa macchina, quindi, non deve stupire: 799 euro. Stupisce moltissimo, invece, l’offerta clamorosa su Amazon dove la De’Longhi Rivelia Perfetto è in vendita a 462,99 euro, con uno sconto del 42%.

Non solo questa macchina da caffè top di gamma costa quasi la metà, ma è persino venduta e spedita da Amazon con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di garanzia, velocità della consegna e attenzione post vendita al cliente.