La Bose Soundbar Smart è in offerta su Amazon con uno sconto del 46%: a questo prezzo, il modello diventa un vero e proprio best buy per chi tutti gli utenti

Fonte foto: Bose

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e di migliorare l’esperienza di visione dei contenuti tramite la propria Smart TV.

Su Amazon, infatti, è oggi disponibile in offerta la Bose Soundbar Smart. Il modello in questione è acquistabile con la possibilità di beneficiare di uno sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato.

Grazie alla promo in corso, la soundbar Bose è ora disponibile con un prezzo ridotto a 298 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello, uno dei punti di riferimento della gamma del brand.

La soundbar, inoltre, è venduta e spedita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e, soprattutto, all’assistenza post-vendita (con anche la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna).

La scheda tecnica della Bose Soundbar Smart

La scheda tecnica della Bose Soundbar Smart

La soundbar Bose in offerta oggi è dotata del supporto a Dolby Atmos oltre che della tecnologia TrueSpace, che può garantire un’immersione totale durante l’utilizzo, anche grazie a un’esperienza multicanale con contenuti 5.1.

Da segnalare la presenza della funzione A.I. Dialogue Mode che permette di migliorare la qualità dell’audio durante i dialoghi, andando a rendere più semplice l’ascolto, sfruttando un sistema di bilanciamento in tempo reale tra le voci e l’audio surround.

Il modello può essere abbinato all’app Bose per una gestione completa di tutte le funzioni, con la possibilità di regolazione in tempo reale delle varie impostazioni e anche con l’accesso agli assistenti vocali, come, ad esempio, Alexa, per una gestione semplificata del funzionamento.

Il mdoello di Bose include un totale di 5 diffusori, tra cui due trasduttori dipolo up-firing per l’audio dall’alto. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi, Bluetooth, Apple Airplay 2, Spotify Connect e anche Chromecast.

Si tratta, quindi, di un prodotto completo e ricco di potenzialità che può rappresentare la soluzione giusta in vari contesti di utilizzo, anche grazie a un prezzo che, sfruttando l’offerta in corso, diventa sempre più interessante.

Bose Soundbar Smart, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Bose Soundbar Smart con un prezzo scontato del 46%. Grazie a questa promozione è possibile mettere le mani sul prodotto con un prezzo ridotto a 298 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon. L'offerta porta la soundbar al nuovo minimo storico.

