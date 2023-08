De'Longhi, macchina espresso a prezzo mai visto: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Versatile, completa e facile da utilizzare. Con la macchina per caffè espresso De’Longhi EC260.BK potrai preparare il tuo caffè mattutino o altre bevande per la colazione in maniera semplice ed esattamente come piacciono a te.

Potrai infatti scegliere se utilizzare caffè macinato – e scegliere la miscela che preferisci – oppure optare per le cialde della tua marca preferita, con la certezza che potrai riciclarle nell’umido (a differenza delle caps in alluminio, più complesse da riciclare). Potrai poi fare un cappuccino a regola d’arte o preparare tè e infusi in una manciata di secondi, senza dover mettere acqua a bollire. Insomma, come abbiamo detto inizialmente, una macchina per caffè completa e disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale: non è mai stata così conveniente.

DeLonghi EC260BK

De’Longhi EC260.BK scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La versatilità è sicuramente il punto di forza della De’Longhi EC260.BK. La macchina per caffè espresso in offerta su Amazon, infatti, ti dà la possibilità di scegliere come preparare il caffè: il poltrafiltro ti dà la possibilità di utilizzare caffè macinato, esattamente come accade con la moka. Potrai così scegliere miscela, intensità e tostatura, per un caffè esattamente come piace a te. In alternativa, potrai utilizzare le cialde, facilmente riciclabili nell’umido.

Il sistema latte manuale, poi, ti permette di montare crema di latte a regola d’arte e in maniera semplice, per preparare un cappuccino, latte macchiato o altre bevande come piacciono a te. Insomma, sarà come avere un barista in casa sempre pronto a esaudire i tuoi desideri.

I comandi, poi, sono quanto di più intuitivo possa esserci. Dovrai semplicemente "armeggiare" con la manopola frontale e il gioco è fatto: girandola verso sinistra utilizzerai il vapore del sistema latte per la schiuma del cappuccino; girandola verso destra darai avvio all’estrazione del caffè. Il serbatoio d’acqua e il poggiatazze possono essere facilmente estratti così da poterli lavare sotto acqua corrente: eviterai la creazione di incrostazioni di calcare e macchie brutte da vedersi.

Prezzo crollato per la macchina caffè espresso De’Longhi: offerta

Come accennato inizialmente, la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano può essere acquistata su Amazon a un prezzo mai visto prima. Merito dello sconto del 55% che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

La De’Longhi EC260.BK può essere comprata a 80,20 euro anziché 179,99 euro. Il risparmio è considerevole: la paghi 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

DeLonghi EC260BK