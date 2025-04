DeLonghi, sconto esagerato per la macchina caffè espresso: va comprata ora

Fonte foto: 123rf

Di Vintage c’è solo il design. Non devi in alcun modo farti ingannare dal nome: la De’Longhi Icona Vintage è una macchina caffè espresso che sa sapientemente fondere un design retrò a un sistema di infusione ed estrazione di ultima generazione.

Potrai così bere un caffè fatto a regola d’arte ogni volta che vuoi, direttamente in casa senza che ci sia bisogno di andare ogni volta al bar. E grazie al pannarello manuale, potrai facilmente preparare bevande di ogni tipo per te, i tuoi familiari e i tuoi amici.

Oggi, poi, la puoi acquistare su Amazon a un prezzo davvero incredibile. L’offerta top garantita dal colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare oltre 100 euro su una delle migliori macchine espresso manuali in commercio.

De’Longhi, la macchina espresso costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Come accennato poco sopra, la promozione sulla macchina espresso del marchio italiano è davvero eccezionale. Tra le migliori che potrai trovare oggi su Amazon, se non la migliore in assoluto.

La De’Longhi Icona Vintage è scontata del 47% al prezzo più basso del web: non la troverai a un prezzo più conveniente su nessun altro sito. Comprandola ora la paghi 127,86 euro anziché 239,90 euro come da listino. Il risparmio è notevole: la caffettiera espresso De’Longhi ti costa oltre 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Preparati a un’esplosione di gusti e profumi che ha davvero ben poco da invidiare a quella che sa regalarti il tuo bar di fiducia. Il gruppo di infusione della De’Longhi Icona Vintage è di livello professionale e, grazie alla pompa da 15 bar, potrai bere un caffè caratterizzato da un sapore deciso e pronunciato, con una crema che fa invidia anche a macchine espresso ben più costose. E, soprattutto, utilizzando la miscela di caffè che preferisci.

Il porta filtro della De’Longhi Icona Vintage, solido e robusto, è dotato di dispositivo crema e funziona con caffè macinato. Ciò vuol dire che potrai scegliere la miscela di caffè in grano che più preferisci, macinarla in casa poco prima di farti un buon caffè (magari utilizzando un macinacaffè elettrico come questo) e utilizzarla quando è ancora carica di aromi e sapori.

Il Cappuccino System manuale, invece, ti permette di preparare una crema di latte soffice e spumosa esattamente come quella del tuo bar di fiducia. Che tu voglia prepararti un cappuccino o un latte macchiato, fa poca differenza: nel giro di una manciata di secondi potrai montare la crema di latte e gustare la tua bevanda in qualunque momento della giornata. In alternativa, l’acqua calda potrà essere utilizzata per preparare tè, tisane e infusi in maniera istantanea (o quasi).

