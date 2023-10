Di cosa parla Obliterated, dai creatori di Cobra Kai

Fonte foto: Netflix

Si intitola Obliterated – Una notte da panico la nuova commedia d’azione adrenalinica ideata dai creatori di Cobra Kai. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald sono infatti showrunner, sceneggiatori e registi di questa serie in otto episodi da un’ora ciascun. La trama racconta di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale e per festeggiare si concede una notte sfrenata a Las Vegas. Ma una notizia inaspettata rovina i festeggiamenti e li richiama al loro dovere.

La trama di Obliterated

Se la serie tv “24” e “Una notte da leoni” avessero un figlio, sarebbe Obliterated. Così Netflix ha descritto questa nuova serie in uscita a breve, che in effetti promette un bel mix di risate e azione, di demenzialità e tensione.

All’inizio della trama un gruppo delle forze speciali disinnesca una bomba che avrebbe distrutto Las Vegas. Per festeggiare il successo dell’operazione il gruppo si concede una notte di festeggiamenti a base di alcol, sesso e droghe. Sfortunatamente il mood del party è completamente rovinato – per usare un eufemismo – quando i protagonisti scoprono che l’ordigno che credevano di avere disinnescato in realtà era finto: la vera bomba è ancora là fuori da qualche parte.

«L’intera città di Las Vegas verrà distrutta a meno che il nostro team non riesca a trovare e disattivare l’ordigno nucleare», ha raccontato durante Tudum il produttore esecutivo, regista e co-showrunner Hayden Schlossberg. «C’è solo un breve lasso di tempo per trovare la bomba e, mentre il tempo scorre, la nostra squadra deve sconfiggere le forze mortali che lavorano contro di loro… così come superare le enormi quantità di alcol e altre sostanze che sono nel loro organismo».

Sconfiggere i cattivi non è mai semplice ma, come ha fatto notare Josh Heald, «è molto più difficile quando si ha a che fare con visione offuscata, scarsa elaborazione cerebrale, diminuzione della coordinazione, nausea, fame, sete e controllo della vescica». Insomma, con i postumi di una notte di baldoria.

Il cast di Obliterated

Nel cast di Obliterated ci sono Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lázaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske ed Eugene Kim. Le riprese si sono svolte tra Albuquerque in New Mexico e Las Vegas in Nevada.

Hennig interpreta Ava Winters, un’agente dell’intelligence molto tosta, mentre Zano è Chad McKnight, un Navy SEAL di lunga esperienza e che sa seguire il suo istinto. Terrell è Trunk, un Navy SEAL al seguito di Chad. Lázaro è Angela Gomez, una cecchina dei marine. Kimi Rutledge è Maya Lerner, esperta di tecnologia della NSA. Eugene Kim è invece Paul Yung, un pilota dell’aeronautica. Howell interpreta il ruolo di Hagerty, un tecnico specializzato in esplosivi, e Alyson Gorske quello di Lana, una party girl di Las Vegas che viene coinvolta nella missione. Carl Lumbly invece è il direttore della CIA James Langdon.

Quando esce Obliterated

Tutti gli episodi di Obliterated saranno disponibili su Netflix il 30 novembre 2023.