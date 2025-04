Ransom Canyon, 5 curiosità sulla nuova serie romance western

Fonte foto: Netflix

Ispirata all’omonima saga letteraria di Jodi Thomas, Ransom Canyon è la novità Netflix del momento per gli appassionati del genere romance. Creata da April Blair (già nota per Wednesday e All American), la serie tv è ambientata in una cittadina del Texas, Ransom Canyon, in cui diverse generazioni di famiglie di rancher sono alle prese con amori passati e nuovi, eredità familiari e traumi da superare. Per chi ha già divorato i dieci episodi e per chi deve ancora cominciare, ecco qualche curiosità su questa serie tv western romance.

1. Ransom Canyon non esiste davvero

Se state pensando di andare a visitare il suggestivo paesino che fa da sfondo a drammi e amori della serie tv, è utile sapere dove dirigersi esattamente. «Alla base, Ransom Canyon non è solo un luogo: è un’idea», ha detto Blair in un’intervista a Netflix. «È il dolore del primo amore, il desiderio bruciante di proteggere la propria famiglia. Ransom ha tutto».

Sebbene esista un’area chiamata Ransom Canyon, la verità è che non c’è un vero e proprio paese con questo nome. Per immaginare l’ambientazione della serie tv, però, Blair si è ispirata a diverse cittadine reali tra il Texas e il New Mexico, dove si è svolta la produzione.

In particolare, le riprese si sono svolte nelle zone di Albuquerque e Santa Fe, in un piccolo centro minerario del nord del New Mexico, vicino al confine con il Texas, chiamato Las Vegas (come la ben più famosa città).

2. Con questa serie tv Minka Kelly è tornata a casa

Girare ad Albuquerque per Minka Kelly ha significato tornare nella sua città natale. L’attrice, che nella serie interpreta la protagonista Quinn, è infatti originaria di Albuquerque e ha raccontato a Netflix che lavorare nella sua città le ha permesso di riscoprire la bellezza di quei luoghi che da giovane non riusciva ad apprezzare, tanto da averli lasciati.

Anche il suo personaggio, Quinn O’Grady, è una ex pianista da concerto che, dopo un periodo a New York, torna nella sua città natale per gestire il locale da ballo Gracie’s. Il personaggio si trova coinvolto in un triangolo amoroso tra due rancher: Staten Kirkland (interpretato da Josh Duhamel), suo amore di gioventù ora vedovo, e Davis Collins (Eoin Macken).

3. Josh Duhamel è un cowboy anche nella vita vera

Il legame con la terra e la vita rurale è un tema centrale non solo nella serie, ma anche per gli attori. È il caso del già citato Josh Duhamel, che viene dal North Dakota e possiede un terreno in Minnesota dove sogna di far crescere i suoi figli.

«Mi piace l’aspetto da cowboy perché sono cresciuto circondato da questo stile di vita», ha detto l’attore a Netflix.

4. Il cantante Charley Crockett veste i panni di sé stesso

La colonna sonora della serie tv contribuisce all’atmosfera western e include brani autentici di genere country. Tra questi, ci sono le performance di Charley Crockett, che compare nella serie interpretando sé stesso.

Cantautore statunitense molto apprezzato nella scena country e americana contemporanea, Crockett è nato in Texas nel 1984 e ha uno stile che mescola country tradizionale, blues, soul, folk e honky-tonk, con un tocco vintage che ricorda le sonorità degli anni ’50 e ’60.

5. L’autrice dei romanzi è texana da cinque generazioni

La serie come detto è tratta dai romanzi di Jodi Thomas, nome d’arte di Jodi Koumalats, una scrittrice americana di romanzi rosa storici, molti dei quali ambientati in Texas.

Nata ad Amarillo, Texas, è una texana di quinta generazione. Nel 2006 è stata inserita nella Hall of Fame della Romance Writers of America. ​

Bonus: Ransom Canyon avrà una seconda stagione?

Senza fare spoiler, possiamo dire che il finale di Ransom Canyon lascia delle domande in sospeso. Ci sarà dunque una stagione 2? Per ora Netflix non ha confermato, ma la creatrice Blair ha detto che spera che gli spettatori saranno ansiosi di vedere altri episodi.

«Il mio sentimento preferito è quando una serie finisce e tu non vuoi che finisca, e desideri solo altri episodi», ha commentato. «Ti fa sentire caldo e familiare, e non vuoi lasciarlo andare. Spero che le persone si sentano così. È come mi sento io riguardo alla serie mentre la guardo».

Il materiale, comunque, non dovrebbe mancare: i libri della serie Ransom Canyon sono infatti sette, pubblicati tra il 2015 e il 2017.