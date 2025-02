Nescafé, la macchina espresso compatta costa pochissimo: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Dite addio a parametri da impostare, miscele da scegliere o manopole da settare al millimetro. Con la Dolce Gusto Mini Me (realizzata da Krups) bere un caffè sarà un piacere velocissimo.

Questa piccola macchina caffè espresso, infatti, permette di bere delle bevande (calde e fredde) in una manciata di secondi senza dover rinunciare a gusto delicato e profumi intensi. Una macchina espresso caratterizzata dunque da un’estrema facilità d’uso e da caratteristiche che la rendono perfetta per qualunque utilizzo, anche in ufficio.

L’offerta del giorno su Amazon, poi, ti permette di acquistarla a un prezzo a dir poco eccezionale: risparmi decine di euro e fai un affare. Inoltre, puoi anche scegliere di pagarla a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa di istruttoria).

Promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso Nescafé. Non solo la puoi acquistare a un prezzo bassissimo – il minimo storico su Amazon – ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate mensili. Insomma, non è mai stata così conveniente come oggi.

La Nescafé Dolce Gusto Mini Me è disponibile con uno sconto del 40% e la paghi appena 59,99 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato di ben 40 euro. Inoltre, hai un buono acquisto da 30 euro da spendere in prodotti Nescafé Dolce Gusto da spendere direttamente sullo shop del produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale. In questo modo, la macchina caffè espresso in offerta su Amazon costa 20 euro al mese per 3 mesi.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se vuoi bere un caffè senza troppe perdite di tempo o senza dover considerare tempi di estrazioni, miscele e altri parametri, la Dolce Gusto Mini Me di Nescafé è la macchina espresso che stavi cercando. Compatta, stilosa e semplice da utilizzare, ti permette di gustare un caffè profumato e cremoso come quello del bar in una manciata di secondi.

Merito del sistema Thermoblock, grazie al quale la Dolce Gusto Mini Me raggiunge la temperatura perfetta per un’estrazione professionale in pochissimi secondi dall’accensione.

Il sistema Play&Select, infatti, ti permette di personalizzare la lunghezza del caffè (e delle altre bevande della linea Dolce Gusto) in pochi secondi e in pochi gesti. Che tu preferisca un caffè ristretto o voglia bere uno poco più lungo non fa differenza: i comandi intuitivi della macchina espresso in offerta su Amazon ti consentiranno di assecondare i tuoi desideri del momento in pochissimi istsanti.

La Dolce Gusto Mini Me, poi, ti permette di preparare bevande sia calde sia fredde. Potrai così gustare un ottimo tè o infuso freddo in piena estate senza dover attendere che la bevanda si freddi.

