Nescafé, la macchina espresso costa pochissimo: minimo storico

Sconto senza precedenti per la macchina espresso compatibile con le capsule Dolce Gusto di Nescafé. Versatile e compatta, è l'ideale per preparare bevande di ogni genere.

Fonte foto: Amazon

Il nome dice già tutto. Il peso e le dimensioni ridotte della macchina caffè espresso Mini Me colpiscono sin dal primissimo sguardo, ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno dalle apparenze.

Compatibile con le capsule Nespresso, la Mini Me ha tutto quello di cui hai bisogno per bere un ottimo caffè – e decine di altre bevande. Il blocco di infusione con pompa di livello professionale permette di estrarre le bevande sempre alla temperatura più corretta. Potrai così bere un caffè, un tè o un caffelatte che poco hanno da invidiare a quelli del tuo bar preferito ogni volta che vorrai, senza dover uscire da casa.

La promozione odierna sulla macchina espresso Nescafé è di quelle che non capitano molto spesso. La Mini Me di Krups può essere acquistata a un prezzo bassissimo rispetto al listino, con il pagamento dilazionato in 3 rate mensili senza alcuna spesa aggiuntiva (interessi zero e nessun costo per la pratica istruttoria). Un’offerta da cogliere al volo.

Macchina caffè Nespresso a rate su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un prezzo così non si vede spesso sulla macchina caffè espresso compatibile con le capsule Nespresso. La Mini Me è disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo consigliato dal produttore e costa 59,99 euro anziché 99,99 euro. Comprandola adesso risparmi dunque 40 euro.

Come detto inizialmente, è anche possibile scegliere di pagare a rate a tasso zero. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento potrai optare per il pagamento rateale: in questo modo la Mini Me di Krups costa 20 euro al mese per 3 mesi.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatta e versatile, la Mini Me di Krups è la macchina caffè espresso che fa al tuo caso se non vuoi occupare troppo spazio sul piano della cucina e non hai molto tempo da dedicare a impostazioni e settaggi vari. Questo piccolo elettrodomestico, compatibile con le capsule Dolce Gusto Nespresso, permette di preparare in una manciata di secondi bevande di ogni tipo per la colazione e per ogni altro momento della giornata.

Merito del blocco di estrazione di livello professionale (con pompa a 15 bar) e del sistema ThermoBlock, grazie ai quali sarà possibile bere bevande calde e fredde praticamente a regola d’arte. La Mini Me, infatti, funziona sia con acqua calda, sia con acqua fredda: un dettaglio da non sottovalutare soprattutto in estate, quando bere un té o una tisana fredda potrebbe essere un vero toccasana contro la calura e l’umidità.

