DeLonghi, la macchina espresso costa pochissimo: affare del giorno

Preparare un caffè non dovrebbe essere una "sofferenza" e non dovrebbe richiedere diversi minuti per essere preparato alla perfezione. Per molti, bere un buon caffè in casa dovrebbe richiedere una decina di secondi, o poco più.

Se anche voi vi riconoscete in questa descrizione, allora la De’Longhi Genio S è la macchina espresso che fa al vostro caso. Compatibile con le capsule della linea Dolcegusto di Nescafé, questa macchina espresso permette di bere un ottimo caffè – e decine di altre bevande – aspettando appena una decina di secondi. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, puoi comprarla a un prezzo mai visto prima: ti costa pochissimo e ottieni un buono acquisto per capsule e altri prodotti della linea Dolcegusto.

Sconto esagerato e coupon: la macchina caffè De’Longhi va comprata subito

Uno sconto mai visto prima e un coupon che ti permetterà di risparmiare decine di euro sull’acquisto di capsule e altri prodotti a marchio Nescafé. Una doppia promozione che rende la De’Longhi Genio S conveniente come non mai. Ma procediamo con ordine.

La macchina espresso dello storico marchio italiano può essere acquistato con uno sconto del 34% al prezzo più basso mai visto sinora. Comprandola adesso la paghi 75,90 euro contro i 115,00 euro del listino, con un risparmio di 40 euro.

Alla ricezione della macchina espresso si riceverà anche un buono acquisto del valore di 40 euro da spendere sul portale Dolce Gusto sull’acquisto di capsule e altri prodotti utilizzabili con la macchinetta espresso (necessaria una spesa minima di almeno 70 euro).

De’Longhi Genio S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La semplicità trasformata in macchina caffè espresso. Con la De’Longhi Genio S non dovrai preoccuparti di troppe cose, prima di preparare il tuo caffè: ti basterà accenderla, scegliere la caapsula con la miscela che preferisci e avviare l’estrazione. In una manciata di secondi starai già sorseggiando il tuo caffè o la tua bevanda Dolce Gusto.

Questa, però, non è che la proverbiale punta dell’iceberg di una macchina caffè completa e versatile. La Genio S del marchio italiano può realizzare non solo bevande calde – come caffè o cappuccini – ma anche bevande fredde – tisane, infusi e té. Insomma, qualunque sia la tua voglia, la macchina del produttore italiano potrà soddisfarla in poche decine di secondi.

La Dolcegusto Genio S permette è caratterizzata da un pannello di gestione intuitivo e facile da utilizzare. La ghiera centrale permette di regolare la lunghezza su sette diversi. Per far partire l’estrazione, invece, sarà sufficiente premere un singolo pulsante.

