Sconto esagerato sulla macchina espresso Nescafé: costa pochissimo

Scontatissima e semplicissima da utilizzare, la macchina espresso Dolce Gusto Mini Me è l'ideale se non si vuole perdere troppo tempo per fare il caffè. Oggi la paghi pochissimo.

Fonte foto: Amazon

Per bere un buon caffè in casa non dovrebbe essere necessario seguire dei corsi di alto livello su come scegliere la miscela, come dosarla e qual è l’intesità giusta dell’estrazione. Tutto dovrebbe essere quanto più semplice e intuitivo possibile, oltre a richiedere una manciata di secondi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un concetto al quale sembra ispirarsi la Dolce Gusto Mini Me di Nescafé, che fa della semplicità e dell’intuitività i propri cavalli di battaglia. La macchinetta espresso dello storico marchio statunitense permette di bere un ottimo caffé (e decine di altre bevande) in pochissimo tempo permettendo di personalizzare la lunghezza. E grazie alla promozione senza precedenti di oggi su Amazon, sarà possibile acquistarla a un prezzo stracciato e ottenere un buono acquisto da spendere in prodotti Dolce Gusto.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Promo imperdibile per la macchina espresso Nescafé: sconto e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso Nescafé. Allo sconto top che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre, infatti, si somma anche un buono acquisto che ti permetterà di risparmiare decine di euro sulle capsule dello storico marchio statunitense.

La Dolce Gusto Mini Me può essere acquistata con uno sconto del 40% sul listino. Comprandola adesso la si paga 59,99 euro contro i 99,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. I conti sono semplici: si risparmiano ben 40 euro.

Stesso valore del buono acquisto elettronico che si ottiene nel momento in cui si riceve la macchina espresso a casa. Sarà così possibile ottenere uno sconto di 40 euro su prodotti Nescafé Dolce Gusto a fronte di una spesa di almeno 70 euro. Insomma, uno sconto superiore al 50%.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Nescafé Dolce Gusto Mini Me scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Pratica e semplice da utilizzare, la macchina Nescafé Dolce Gusto Mini Me permette di realizzare un ottimo caffè e decine di altre bevande per la colazione (potete scegliere tra oltre 30 caffè e bevande di qualità) nel giro di pochi secondi. Grazie alla potente pompa a 15 bar e all’esclusivo sistema di estrazione, infatti, saranno sufficienti una manciata di secondi per gustare un caffè che ha davvero poco da invidiare a quello del vostro bar preferito. Non dovrete far altro che scegliere la vostra miscela preferita, inserire la capsula nell’alloggiamento e premere il pulsante di avvio: il gioco è fatto.

Grazie all’intuitivo sistema Play&Select, poi, potrete facilmente scegliere la lunghezza della bevanda. Tutto quello che dovrete fare sarà spostare il selettore presente nella parte frontale della vostra Dolce Gusto Mini Me verso l’alto o verso il basso, a seconda se preferite una bevanda più concentrata o una più lunga.

Il sistema Hot&Cold, come dice il nome stesso, permette di realizzare sia bevande calde sia bevande fredde. Così, se è arrivato il momento del vostro tè delle 5 ma è ormai troppo caldo, potete decidere anche di realizzarlo con acqua ghiacciata.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me