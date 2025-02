Fonte foto: Dreame

Uno dei prodotti più interessanti per automatizzare le pulizie domestiche è il Dreame X40 Ultra Complete, un dispositivo di fascia alta progettato per soddisfare anche l’utente più esigente che vuole una pulizia impeccabile in qualsiasi condizione di utilizzo.

Parliamo di un device moderno e con a bordo tanta tecnologia pronta a prendersi cura al meglio di qualsiasi abitazione, come il sistema MopExtend 2.0 utile per raggiungere anche gli angoli più nascosti e le funzioni per la navigazione intelligente che permettono al robot di muoversi con precisione, evitando gli ostacoli e ottimizzando il percorso di pulizia. Anche le operazioni di manutenzione non saranno più un problema, grazie all’apposita stazione di ricarica e svuotamento chesi occupa della pulizia dei mocio e dello svuotamento e della ricarica dei serbatoi, riducendo al minimo l’intervento manuale.

Con l’offerta su Amazon questo prodotto può essere acquistato con uno sconto di 200 euro, un’occasione imperdibile che bisogna cogliere al volo.

Dreame X40 Ultra Complete: scheda tecnica

Dreame X40 Ultra Complete comprende il robottino circolare e la stazione di svuotamento utile anche per pulire i moci.

Sotto al robot c’è una spazzola laterale rotante con tecnologia MopExtend2.0, un braccetto allungabile e oscillante utile per raggiungere anche gli angoli più nascosti, come le gambe di tavoli e sedie o le fessure sotto i mobili. Presente anche una spazzola centrale TriCut Brush 2.0 (che di solito bisogna acquistare separatamente) che serve per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, tagliandoli prima della raccolta. La potenza d’aspirazione è di 12.000 Pa.

Sotto al robot ci sono anche due mocio rotanti, sempre con tecnologia MopExtend RoboSwing che anche in questo caso consente di lavare qualsiasi angolo di casa. I mocio possono essere sollevati fino a 10,5 mm per evitare di bagnare tappeti e superfici delicate.

Per navigare all’interno degli ambienti domestici ed evitare gli oggetti in giro per casa il robot utilizza una telecamera intelligente e la tecnologia 3D Structured Light Obstacle Avoidance, due tecnologie che gli consentono di muoversi in qualsiasi contesto senza troppe difficoltà.

Tutte le impostazioni possono essere gestite tramite l’applicazione Dreame Home, che aiuta l’utente a monitorare lo stato del robot, programmare le routine di pulizia e mappare con precisione l’abitazione. Inoltre il Dreame X40 Ultra Complete è compatibile anche con i principali assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica e svuotamento al suo interno ci sono i serbatoi per riempire il robot con acqua pulita e liquido detergente, il serbatoio per la raccolta dell’acqua sporca e quello per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile sciacquare i pannetti e il vassoio dei moci con acqua calda a 70°C e asciugarli conaria calda, evitando la formazione di muffa e cattivo odore. Per chi vuole può collegare la stazione direttamente alla rete idrica, così da non aver bisogno nemmeno di riempire il serbatoio con l’acqua pulita.

Dreame X40 Ultra Complete: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Dreame X40 Ultra Complete bisogna spendere 1.199 euro. Grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo sistema per la pulizia scende a 999 euro (-17%, -200 euro), un’offerta incredibile che può convincere gli indecisi ad acquistare un prodotto efficiente, risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

