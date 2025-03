Dreame X40 Ultra Complete, un sistema per le pulizie top a un prezzo irripetibile

Il Dreame X40 Ultra Complete è uno dei dispositivi più avanzati per l’automazione delle pulizie domestiche, ed è stato progettato per gli utenti esigenti, che cercano un sistema per la pulizia accurato e versatile, che si adatta autonomamente a ogni condizione d’uso.

Parliamo, insomma, di una soluzione di fascia alta per chi desidera un robot aspirapolvere avanzato, capace di gestire la pulizia della casa in modo facile e veloce, sfruttando le migliori tecnologie sul mercato che garantiscono risultati impeccabili e, soprattutto, la massima flessibilità.

Con gli sconti in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon questo prodotto può essere acquistato con uno sconto di 300 euro.

Dreame X40 Ultra Complete – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Dreame X40 Ultra Complete: scheda tecnica

Dreame X40 Ultra Complete è un sistema per la pulizia composto dal classico robot circolare e dalla stazione di svuotamento.

Sotto all’unità c’è una spazzola laterale rotante con tecnologia MopExtend2.0, che tramite un braccetto allungabile e oscillante consente al dispositivo di raggiungere anche gli angoli o gli spazi più stretti. Qui c’è anche una spazzola centrale TriCut Brush 2.0 sviluppata per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, tagliandoli prima della raccolta. La potenza d’aspirazione è di 12.000 Pa.

Non mancano, naturalmente, due due mocio rotanti, sempre con tecnologia MopExtendRoboSwing. Inoltre i pannetti possono essere sollevati fino a 10,5 mm per evitare di bagnare tappeti e superfici delicate.

Per quanto riguarda la navigazione all’interno degli ambienti domestici si utilizza una telecamera intelligente e la tecnologia 3D Structured Light Obstacle Avoidance, che consentono all’unità di muoversi agevolmente in qualsiasi ambiente evitando i vari ostacoli sul suo cammino.

Per gestire tutte le varie funzioni si può passare dall’applicazione Dreamehome, che consente anche di monitorare lo stato del robot, programmare le routine di pulizia e mappare l’abitazione. Qui è anche possibile scegliere un assistente vocale come Alexa, Siri o Google Assistant per impartire ordini al robot tramite la voce.

Infine, parlando della stazionedi ricarica e svuotamento questa permette di riempire il robot con acqua pulita e liquido detergente e, naturalmente, serve anche a svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e quello per la raccolta della polvere.

Altra funzione interessante, quella per il lavaggiodei pannetti e del vassoio dei moci con acqua calda a 70°C e la successiva asciugatura con aria calda,

Dreame X40 Ultra Complete: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Dreame X40 Ultra Complete bisogna spendere 1.199 euro. Grazie agli sconti per la Festa delle offerte di Primavera su Amazon, il prezzo di questo prodotto scende a 899 euro (-25%, -300 euro), un’offerta davvero molto interessante che bisogna cogliere al volo.

Dreame X40 Ultra Complete – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica