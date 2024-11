Dreame L20 Ultra Complete, con Black Friday di Amazon lo sconto è incredibile

Fonte foto: Dreame

Tra i brand che hanno già pubblicato le varie offerte del Black Friday di Amazon c’è Dreame, azienda specializzata in dispositivi per le pulizie domestiche che ha portato sul mercato ottimi prodotti adatti davvero a tutte le situazioni.

Una delle proposte più interessanti è quella per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L20 Ultra Complete, uno dei top di gamma di precedente generazione con a bordo tutto il necessario per prendersi cura al meglio della propria abitazione, lasciando che sia il dispositivo stesso ad automatizzare le operazioni di pulizia.

Con le offerte sull’e-commerce, questo device può essere acquistato con uno sconto di 400 euro sul prezzo di listino, un’occasione irripetibile che non può assolutamente essere ignorata.

Dreame L20 Ultra Complete – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Dreame L20 Ultra Complete: caratteristiche tecniche

Dreame L20 Ultra Complete è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con inclusa la stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto al robot c’è una spazzola rotante laterale utile per raccoglie la polvere in giro per casa e indirizzarla verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenzia di 7.000 Pascal di potenza. Presente anche una La spazzola in gomma sollevabile utile per rimuovere facilmente i peli e i capelli, evitando grovigli.

I due mocio rotanti con sistema DuoScrub sono in grado di ruotare ad alta velocità per lavare via dai pavimenti anche lo sporco incrostato o appiccicoso. Grazie alla tecnologia MopExtend, inoltre, il mocio ha anche un braccetto allungabile che gli permette di raggiungere anche i bordi. Infine, quando viene rilevato un tappeto o una superficie delicata, il robot solleva in automatico i pannetti.

Per muoversi dentro casa il robot utilizza il sistema Pathfinder Smart Navigation con AI Action e il rilevamento ostacoli 3D Structured Light che lavorano in sincrono per analizzare l’ambiente circostante evitando qualsiasi tipo di ostacolo senza difficoltà.

Per gestire il device si può usare l’applicazione Dreamehome, che consente di monitorare lo stato del robot, definire le varie routine di pulizia e selezionare le zone dove il robot non può passare. Sempre dall’applicazione si può impostare anche l’utilizzo del device tramite Amazon Alexa o Google Home per utilizzare il robot tramite comandi vocali.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno ci sono: una vaschetta di plastica per l’acqua pulita e il contenitore per la raccolta della polvere da 3,2 litri, che stando alle dichiarazioni di Dreame dovrebbe consentire l’utilizzo del device per 75 giorni, prima di doverlo svuotare.

Qui è anche possibile lavare e asciugare i mop con aria calda, così da avere sempre pannetti puliti ed eliminando completamente i cattivi odori dovuti all’umidità.

Dreame L20 Ultra Complete: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Dreame L20 Ultra Complete bisogna spendere 1.199 euro, una cifra non proprio alla portata di tutti ma sicuramente più che giustificata dall’ottimo comparto tecnico di questo prodotto. Per fortuna, però, grazie al Black Friday di Amazon, il prezzo di questo efficiente sistema per la pulizia scende a 799 euro (-33%, -400 euro), un’offerta davvero incredibile che può convincere gli indecisi a portare a casa il proprio robot per le pulizie senza pensarci troppo.

