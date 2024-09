Dreame L40 Ultra e Dreame H14 Pro ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Dreame

All’IFA 2024 di Berlino, uno dei protagonisti dell’evento è stato sicuramente Dreame, che per l’occasione ha presentato due nuovi prodotti smart per le pulizie domestiche. Si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra e dell’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Dreame H14 Pro (in foto), due dispositivi con tante funzionalità molto interessanti che arrivano sul mercato per semplificare notevolmente la vita dell’utente e affiancarlo a 360° nella pulizia della propria abitazione.

Dreame L40 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Dreame L40 Ultra è composto dal robottino circolare e dalla stazione di svuotamento e base di ricarica, all’interno della quale vengono anche lavati i mop rotanti.

Sotto al robot troviamo la classica spazzola laterale rotante estensibile e sollevabile in grado raggiungere ogni angolo della casa e la spazzola a rullo centrale, utile per rimuovere i grovigli di peli di animali e capelli. La potenza d’aspirazione è 11.000 Pa.

Non mancano, naturalmente, nemmeno due moci con tecnologia MopExtend RoboSwing con un braccetto allungabile e oscillante che consente di raggiungere facilmente anche le aree più inaccessibili, come le fessure sotto i mobili. Inoltre grazie alla tecnologia di rilevamento OmniDirt il dispositivo riconosce in automatico il tipo di sporco ed esegue uno specifico tipo di pulizia.

Per muoversi all’interno dell’abitazione si utilizza una telecamera intelligente e la scansione 3D a luce strutturata (tecnologia 3D Structured Light Obstacle Avoidance) così da identificare ed evitare eventuali ostacoli sul suo cammino ed evitarli senza troppi problemi.

Per gestire il dispositivo, impostare le routine di pulizia e mappare l’abitazione si può utilizzare l’app Dreame che consente un controllo preciso di tutte le funzionalità. Sempre dall’app si può impostare l’utilizzo coi comandi vocali tramite Alexa, Siri e Google Home.

Tornano anche su questo modello le funzioni specifiche per gli animali domestici, con una modalità di utilizzo specifiche per rimuovere, ad esempio, peli o la sabbietta della lettiera del gatto. La batteria è da 5.200 mAh con un’autonomia dichiarata di circa 194 minuti di utilizzo.

La stazione di svuotamento lava i pannetti con acqua calda e li asciuga con aria calda. Inoltre, è possibile anche riempire in automatico i serbatoi del robot con acqua e liquido detergente.

Dreame L40 Ultra è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 1.199 euro che con l’offerta lancio scende a 1.099 euro.

Dreame L40 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 11.000 Pa

Dreame H14 Pro, scheda tecnica e prezzo

Dreame H14 Pro, invece, è un’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili con un design piatto a 180°che aiuta l’utente ad eliminare lo sporco anche sotto i mobili bassi.

Il dispositivo ha un motore da 125.000 giri/min che garantisce una potenza di aspirazione di 18.000 Pa in grado di eliminare sia lo sporco liquido che quello secco.

Con la spazzola con design a pettine, Dreame H14 Pro riesce a raccogliere efficacemente qualsiasi tipo di sporco, arrivando anche a pulire i bordi su entrambi i lati, raggiungendo anche zone più difficili, come gli angoli e lungo i battiscopa. Inoltre grazie alla tecnologia Liquid Separation Motor (attiva anche quando viene utilizzata distesa) si impedisce che l’acqua sporca vada a limitare le prestazioni dell’aspirazione.

Grazie alle funzionalità smart, il device è in grado di analizzare lo sporco dentro casa e regolare in automatico la concentrazione del detergente e il livello di aspirazione. Tutte le varie impostazioni possono essere gestite sia dall’app ufficiale che dal display LCD sull’aspirapolvere.

Per muoversi agevolmente dentro casa, si utilizza la tecnologia GlideWheel che tramite algoritmi AI semplifica lo scorrimento all’indietro delle ruote posteriori, garantendo la massima fluidità nei movimenti in qualsiasi direzione.

Molto interessante anche il lavaggio della spazzola con acqua calda a 60 °C che riesce a sciogliere anche lo sporco più ostinato. Dopodiché si passa all’asciugatura con aria calda sempre a 60 °C, così da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Per quanto riguarda l’autonomia il produttore garantisce circa 40 minuti di utilizzo oppure la pulizia per abitazioni fino a 300 metri quadrati con un’unica carica.

Anche Dreame H14 Pro è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon, al prezzo consigliato di 699 euro che scendono a 599 euro con l’offerta lancio.

Dreame H14 Pro – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 18.000 Pa