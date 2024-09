Dreame L20 Ultra è in sconto su Amazon: a questo prezzo è imperdibile

Dreame L20 Ultra è in offerta su Amazon: il robot aspirapolvere è scontato di 300 euro confermandosi la scelta giusta per la pulizia di casa

Dreame L20 Ultra è uno dei punti di riferimento della gamma Dreame. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti, con un’ottima scheda tecnica e tante funzionalità avanzate. Sfruttando la nuova offerta Amazon, è ora possibile acquistare Dreame L20 Ultra beneficiando di uno sconto del 25% che permette di ridurre il prezzo da 1.199 euro a 899 euro.

La versione in offerta è la Complete, con il set di accessori (una spazzola principale, due spazzole laterale, tre filtri, tre sacchetti per la polvere, sei coppie di moci e tre flaconi di soluzione detergente) incluso nel prezzo. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, il robot di Dreame è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e con possibilità di utilizzare la carta di debito. Il modello è venduto direttamente da Amazon. Il produttore offre una garanzia di 3 anni sul suo robot.

Dreame L20 Ultra Complete – Set di accessori inclusi

Dreame L20 Ultra: scheda tecnica

Dreame L20 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta a garantire una pulizia completa e accurata di casa. Il modello è abbinato alla stazione base con funzione di auto-svuotamento, autopulente e autoasciugante dei moci.

Tra le caratteristiche del robot c’è il sistema Mop Extend che consente al robot di estendere in automatico i moci per raggiungere i punti dove, di solito, un robot aspirapolvere non riesce ad arrivare. Interessante anche la tecnologia di aspirazione Vormax che garantisce una potenza di aspirazione che arriva fino a 7.000 Pa.

C’è anche il sistema di navigazione intelligente Pathfinder abbinato al sistema di rilevamento degli ostacoli, per una mappatura precisa degli ambienti da pulire. Dreame L20 Ultra è in grado di rilevare tappetti e moquette oltre che di identificare lo sporco, adeguando il ciclo di pulizia alle necessità del momento.

Per gli utenti che scelgono Dreame L20 Ultra, inoltre, c’è una gestione completa via app che consente di impostare zone vietate, segmentare le stanze e programmare cicli di pulizia, sfruttando appieno tutte le funzionalità del robot di Dreame.

Dreame L20 Ultra: l’offerta di Amazon

La nuova offerta Amazon dedicata al robot Dreame L20 Ultra è l’occasione giusta per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il modello è scontato del 25%, scegliendo la versione Complete, che include il set di accessori. Grazie alla promo in corso, il prezzo viene scontato fino a 899 euro, con un risparmio di 300 euro rispetto al prezzo consigliato. L’acquisto può essere completato anche optando per il pagamento in 12 rate mesi, riservato agli utenti Amazon selezionati che possono pagare a rate con carta di debito e senza interessi.

