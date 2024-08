Dreame L40 Ultra, in arrivo il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Dreame

Tra i prodotti più interessanti che saranno presentati all’IFA 2024 di Berlino, ci sono sicuramente quelli a marchio Dreame che arriveranno sul mercato ufficialmente dal prossimo settembre.

Tra questi c’è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra, un dispositivo molto interessante con a bordo tante funzionalità smart e altrettanta tecnologia in grado di automatizzare al massimo le pulizie di casa e la manutenzione del device stesso.

Dreame L40 Ultra: scheda tecnica

Il Dreame L40 Ultra ha una spazzola rotante laterale estensibile (in grado di sollevarsi in automatico) che raccoglie lo sporco e lo invia verso la bocca centrale, con tecnologia di Aspirazione Vormax, che lo cattura con una potenzia di ben 11.000 Pascal. Qui è presente anche una spazzola a rullo centrale utile per evitare la formazione di grovigli di peli di animali e capelli. Tra le novità di questo device bisogna segnalare una modalità di pulizia intensiva per pulire a fondo i tappeti e la moquette.

Sotto l’unità ci sono anche i due mocio rotanti con tecnologia MopExtend RoboSwing, per lavare i pavimenti fino al battiscopa, in grado di sollevarsi automaticamente di 10,5 mm quando viene rilevato un tappeto o una superficie delicata. Inoltre grazie al sistema di rilevamento OmniDirt il dispositivo è in grado di riconoscere in automatico il tipo di sporco e per eseguire uno specifico tipo di lavaggio.

La batteria è da 5.200 mAh, con un’autonomia dichiarata di circa 194 minuti di aspirazione e lavaggio.

Per navigare all’interno degli ambienti domestici ed evitare gli oggetti sul suo cammino il robot utilizza una telecamera intelligente e la tecnologia 3D Structured Light Obstacle Avoidance, due sistemi che gli consentono di operare in totale autonomia in qualsiasi contesto.

Tutte le impostazioni possono essere regolate tramite l’applicazione Dreamehome, che permette di monitorare lo stato del robot, impostare le tipologie di pulizia, programmare le operazioni e mappare con precisione l’abitazione. Inoltre il Dreame L40 Ultra è compatibile anche con i principali assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Sempre dall’app è possibile accedere anche alle funzioni specifiche per gli animali domestici, con una modalità di pulizia ad hoc (utile, ad esempio, per raccogliere la lettiera del gatto) e la possibilità di attivare la telecamera del device per controllarli da remoto.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno ci sono una vaschetta di plastica per l’acqua pulita, quella per l’acqua sporca e il contenitore con il sacchetto per la raccolta della polvere da 3,2 litri, che secondo il produttore, dovrebbe consentire l’utilizzo del robot per 75 giorni, prima di dover essere svuotato dall’utente.

All’interno della stazione di ricarica avviene anche il lavaggio con acqua calda a 65° e l’asciugatura con aria calda dei mop, così da avere pannetti sempre puliti.

Dreame L40 Ultra: prezzo e disponibilità

Il Dreame L40 Ultra sarà presentato ufficialmente solo la prossima settimana all’IFA 2024, ma è già disponibile sul sito ufficiale di Dreame, dove può essere acquistato a un prezzo di listino di 1.199 euro.